13:59 15.03.2026
Глава МИД Италии отказался ослабить санкции против российской нефти
Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил о необходимости сохранять санкции против российской нефти после того, как с инициативой ослабить их по... РИА Новости, 15.03.2026
Глава МИД Италии Таяни призвал сохранить санкции против российской нефти

РИМ, 15 мар - РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил о необходимости сохранять санкции против российской нефти после того, как с инициативой ослабить их по примеру США выступил другой вице-премьер Италии, глава минтранса Маттео Сальвини.
Сальвини в субботу заявил, что Италии и Европе следует рассмотреть аналогичное американскому "прагматичное решение", его слова приводила газета Repubblica. Таяни, в свою очередь, назвал слова главы минтранса его личным мнением.
"Санкции против России должны быть обязательно сохранены", - сказал министр иностранных дел, выступая на публичном мероприятии в Риме в субботу.
Итальянские газеты в воскресенье назвали обмен мнениями между заместителями председателя Совмина "ссорой" и "расколом в правительстве", учитывая, что Таяни и Сальвини возглавляют соответственно партии "Вперед, Италия" и "Лига", которые наряду с более крупной партией "Братья Италии" во главе с Джорджей Мелони формируют правящую в стране коалицию.
Сальвини уже предлагал Европе последовать примеру США и снять часть санкций с российской нефти в свете конфликта на Ближнем Востоке, 11 марта он назвал глупостью подобные ограничения, "когда морские пути и проливы закрыты".
Власти США пытаются сбить нефтяные цены, взлетевшие из-за нападения Штатов с Израилем на Иран. Сначала Вашингтон вывел из-под санкций покупку Индией российской нефти, которая была погружена на танкеры до 5 марта. А затем вообще всю российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта. На все сделки с ними теперь не распространяются никакие рестрикции со стороны Вашингтона.
