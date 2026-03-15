Умер актер и продюсер Николай Гаро

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Актер и продюсер Николай Гаро, известный по ролям в фильмах "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" и "Кин-дза-дза!", скончался в возрасте 88 лет, сообщили в Музее Эльдара Рязанова.