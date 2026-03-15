Гарбузов: производство кабелей увеличилось в 2,9 раза в Москве - РИА Новости, 15.03.2026
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
13:06 15.03.2026
Гарбузов: производство кабелей увеличилось в 2,9 раза в Москве
Гарбузов: производство кабелей увеличилось в 2,9 раза в Москве
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Поддержка бизнеса
© Фото : пресс-служба ДИПП
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Производство кабелей и кабельной арматуры в Москве выросло в 2,9 раза в 2025 году по сравнению с 2024 годом, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

"В кабельно-проводниковой промышленности столицы занято около 20 предприятий, которые выпускают изделия, предназначенные для применения в энергетическом комплексе, промышленном секторе, транспортной отрасли, сфере телекоммуникаций, строительстве и космической индустрии. В 2025 году компании произвели на 189,1% больше кабелей и кабельной арматуры по сравнению с 2024 годом", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.

Ранее правительство Москвы заключило офсетный контракт на поставку кабельно-проводниковой продукции для нужд городского транспорта. Исполнителем выступит "Завод Москабель", который входит в группу компаний "Москабельмет".

Всего подписано уже 36 офсетных контрактов. Соглашения включают поставки лекарственных препаратов и медизделий, питания для молочно-раздаточных пунктов, элементов благоустройства, оборудования для транспорта и городского хозяйства, а также других товаров.

Столица является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром страны. Каждый год в Москве открывается около 150 технологичных предприятий. На данный момент в городе работает почти 4,6 тысячи промкомпаний, на которых занято более 755 тысяч человек. Сейчас производителям доступно свыше 20 эффективных мер поддержки, в том числе программа компенсации процентов по инвесткредитам, налоговые льготы и другие инструменты.
 
