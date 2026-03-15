Гарбузов: производство кабелей увеличилось в 2,9 раза в Москве

МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Производство кабелей и кабельной арматуры в Москве выросло в 2,9 раза в 2025 году по сравнению с 2024 годом, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.



"В кабельно-проводниковой промышленности столицы занято около 20 предприятий, которые выпускают изделия, предназначенные для применения в энергетическом комплексе, промышленном секторе, транспортной отрасли, сфере телекоммуникаций, строительстве и космической индустрии. В 2025 году компании произвели на 189,1% больше кабелей и кабельной арматуры по сравнению с 2024 годом", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.



Ранее правительство Москвы заключило офсетный контракт на поставку кабельно-проводниковой продукции для нужд городского транспорта. Исполнителем выступит "Завод Москабель", который входит в группу компаний "Москабельмет".



Всего подписано уже 36 офсетных контрактов. Соглашения включают поставки лекарственных препаратов и медизделий, питания для молочно-раздаточных пунктов, элементов благоустройства, оборудования для транспорта и городского хозяйства, а также других товаров.



Столица является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром страны. Каждый год в Москве открывается около 150 технологичных предприятий. На данный момент в городе работает почти 4,6 тысячи промкомпаний, на которых занято более 755 тысяч человек. Сейчас производителям доступно свыше 20 эффективных мер поддержки, в том числе программа компенсации процентов по инвесткредитам, налоговые льготы и другие инструменты.