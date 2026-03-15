ЕС погрузится в энергокризис семимильными шагами, считает экономист

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Страны Евросоюза семимильными шагами устремятся к новому энергокризису, если вслед за США не ослабят санкции против российской нефти, а все их слова и действия указывают на то, что они не примут такое решение, такое мнение высказал РИА Новости декан факультета финансовой экономики МГИМО, доктор экономических наук Игбал Гулиев.

Власти США пытаются сбить нефтяные цены, взлетевшие из-за нападения Штатов с Израилем на Иран . Сначала Вашингтон вывел из-под санкций покупку Индией российской нефти, которая была погружена на танкеры до 5 марта. А затем вообще всю российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта. На все сделки с ними теперь не распространяются никакие рестрикции со стороны Вашингтона.

"Брюссель не видит время для послабления, несмотря на то, что, если они сами этого сейчас не сделают, будут погружаться семимильными шагами в новый энергетический кризис Европы", - сказал Гулиев.

По мнению эксперта, Евросоюз вряд ли последует за США в вопросе ослабления санкций.

"Они уже обсуждали этот вопрос и отвергли ослабление санкций против России . Они подчеркивают приоритет навигации в Ормузском проливе , все еще говорят про ценовой потолок. Достаточно смешно про это говорить в нынешнее время. И они все еще говорят про ограничение доходов Москвы", - заметил собеседник агентства.