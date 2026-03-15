ЕС погрузится в энергокризис семимильными шагами, считает экономист
Страны Евросоюза семимильными шагами устремятся к новому энергокризису, если вслед за США не ослабят санкции против российской нефти, а все их слова и действия...
Экономист Гулиев: ЕС погрузится в энергокризис без ослабления санкций
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Страны Евросоюза семимильными шагами устремятся к новому энергокризису, если вслед за США не ослабят санкции против российской нефти, а все их слова и действия указывают на то, что они не примут такое решение, такое мнение высказал РИА Новости декан факультета финансовой экономики МГИМО, доктор экономических наук Игбал Гулиев.
Власти США
пытаются сбить нефтяные цены, взлетевшие из-за нападения Штатов с Израилем
на Иран
. Сначала Вашингтон
вывел из-под санкций покупку Индией
российской нефти, которая была погружена на танкеры до 5 марта. А затем вообще всю российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта. На все сделки с ними теперь не распространяются никакие рестрикции со стороны Вашингтона.
"Брюссель не видит время для послабления, несмотря на то, что, если они сами этого сейчас не сделают, будут погружаться семимильными шагами в новый энергетический кризис Европы", - сказал Гулиев.
По мнению эксперта, Евросоюз вряд ли последует за США в вопросе ослабления санкций.
"Они уже обсуждали этот вопрос и отвергли ослабление санкций против России
. Они подчеркивают приоритет навигации в Ормузском проливе
, все еще говорят про ценовой потолок. Достаточно смешно про это говорить в нынешнее время. И они все еще говорят про ограничение доходов Москвы", - заметил собеседник агентства.
На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке
практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива
, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.