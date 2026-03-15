05:49 15.03.2026 (обновлено: 11:29 15.03.2026)
Эксперт оценила возможность привлечения туристов из России в Никарагуа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0f/2080776652_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_224a853069d8c770c11e42e87d1e3e9c.jpg
Стотти: Никарагуа видит возможность для привлечения туристов из России

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкГранада, Никарагуа
Гранада, Никарагуа
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Ситуация, сложившаяся вокруг Кубы и Венесуэлы, открывает для Никарагуа возможность привлечь больше российских туристов, поделилась оценкой с РИА Новости содиректор Никарагуанского института туризма Мара Ванесса Стотти.
На Кубе разгорелся энергетический кризис с тех пор, как США начали вводить пошлины против стран, поставляющих нефть на остров. В Венесуэле сменилась фактическая власть после того, как США 3 января захватили президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес и вывезли в Нью-Йорк.
Даниэль Ортега - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Никарагуа осудила атаку США на Венесуэлу
4 января, 01:01
"При ситуации в этих двух странах и с учетом того, что у нас похожее предложение – природа, культура, солнце и море, которые весьма интересны российскому туристу – для нашей страны открываются возможности", - сказала она агентству на полях международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT 2026.
При этом собеседница агентства отметила, что сдерживающим фактором выступает сложный маршрут из России в Никарагуа, куда россиянам нужно добираться с пересадками.
"Но у Никарагуа есть ряд достоинств. В первую очередь, это безопасность, поскольку наша страна - одна из самых безопасных в Центральной Америке. По Никарагуа также легко передвигаться, и у нас доступные цены", - добавила Стотти.
По ее словам, для пляжного отдыха лучше всего подходит южная часть тихоокеанского побережья Никарагуа. Однако карибское побережье страны тоже может заинтересовать туристов, хотя там и нет такой же обширной инфраструктуры, добавила она.
Вид на город Каракас - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
В МЭР проинформировали о возможности возобновления поездок в Венесуэлу
24 февраля, 19:46
 
