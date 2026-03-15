Эксперт оценила возможность привлечения туристов из России в Никарагуа

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Ситуация, сложившаяся вокруг Кубы и Венесуэлы, открывает для Никарагуа возможность привлечь больше российских туристов, поделилась оценкой с РИА Новости содиректор Никарагуанского института туризма Мара Ванесса Стотти.

"При ситуации в этих двух странах и с учетом того, что у нас похожее предложение – природа, культура, солнце и море, которые весьма интересны российскому туристу – для нашей страны открываются возможности", - сказала она агентству на полях международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT 2026.

При этом собеседница агентства отметила, что сдерживающим фактором выступает сложный маршрут из России Никарагуа , куда россиянам нужно добираться с пересадками.

"Но у Никарагуа есть ряд достоинств. В первую очередь, это безопасность, поскольку наша страна - одна из самых безопасных в Центральной Америке . По Никарагуа также легко передвигаться, и у нас доступные цены", - добавила Стотти.