01:22 15.03.2026
Российский турист рассказал, как потерял более 400 тысяч рублей в Дубае
Российский турист рассказал, как потерял более 400 тысяч рублей в Дубае
Дубай. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 15 мар - РИА Новости. Турист из России Александр рассказал РИА Новости, что из-за отмены рейса в Дубае на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке потерял более 400 тысяч рублей, которые пришлось потратить на проживание и питание.
"Потерял только на проживании и еде почти 440 тысяч рублей, потому что не смогли улететь из (международного аэропорта Дубая - ред.) DXB, рейс отменили. Групповым туристам гостиницу оплатили, а нам пришлось заселяться за свой счёт. Причём даже за свои деньги пришлось пробиваться в гостиницу с боем: отстояли огромную очередь (на заселение - ред.)", - рассказал Александр.
По словам туриста, отдых в ОАЭ незапланированно увеличился на десять дней.
"Номер был хороший, полный пансион, но всё это и стоило прилично. Не предполагали, конечно, что настолько здесь застрянем. Думали, максимум пять дней и будем дома. По итогу вышло десять (дней - ред.)", - отметил собеседник агентства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Ряд стран закрыли или ограничили движение в своем воздушном пространстве в связи с обострением ситуации, а судоходство в Ормузском проливе фактически остановилось.
