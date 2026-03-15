Метро Москвы поможет всем пострадавшим в ДТП с трамваями

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Всем пострадавшим в результате ДТП с двумя трамваями на северо-западе Москвы будет оказана поддержка от столичного метро, заявил пресс-секретарь метрополитена Дмитрий Бочков.

"Помимо прочего, от московского метрополитена всем пострадавшим (в результате ДТП - ред.) будет оказана необходимая помощь и поддержка", - сказал Бочков разговоре с журналистами.

Он отметил, всем пострадавшим в результате ДТП оказывается необходима медицинская помощь.

Бочков сообщил, что совместно с компанией-производителем трамваев будет создана комиссия для выяснения всех обстоятельство произошедшего.