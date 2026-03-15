При столкновении двух трамваев в Москве пострадали 22 человека

"Количество пострадавших увеличилось до 22, в том числе пятеро детей", — заявили в ведомстве.

Столкновение трамваев, следовавших по маршруту номер шесть, произошло около 9:30 по московскому времени в районе дома один по улице Водников. Сейчас движение на этом участке восстановили. Московский метрополитен проведет проверку и окажет поддержку всем пострадавшим.