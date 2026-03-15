07:36 15.03.2026
Число жертв ДТП в Новосибирской области увеличилось до пяти
Число жертв ДТП в Новосибирской области увеличилось до пяти
Количество жертв дорожной аварии в Новосибирской области с участием микроавтобуса Mercedes и грузовика Man увеличилось до пяти, сообщает ГУМВД по региону. РИА Новости, 15.03.2026
Число жертв ДТП с микроавтобусом под Новосибирском увеличилось до пяти

НОВОСИБИРСК, 15 мар - РИА Новости. Количество жертв дорожной аварии в Новосибирской области с участием микроавтобуса Mercedes и грузовика Man увеличилось до пяти, сообщает ГУМВД по региону.
Ранее в главке сообщили, что в субботу три человека погибли и двое получили травмы в Болотнинском районе, где микроавтобус Mercedes столкнулся с грузовиком Man.
"Вследствие выезда на полосу встречного движения микроавтобуса Mercedes произошло ДТП с участием грузового автомобиля Man, в котором погибли пять пассажиров Mercedes: двое мужчин 2006 года рождения скончались на месте ДТП, женщина 2004 года рождения скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи, еще двое граждан - женщина 1998 года рождения и мужчина 2006 года рождения позже скончались в медицинском учреждении", - говорится в сообщении.
Следователь полиции по факту ДТП возбудил уголовное дело по части 5 статьи 254 УК РФ (нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
"Сотрудниками полиции задержан гражданин, совершивший ДТП, в котором погибли пять человек", - отметили в главке.
В прокуратуре региона пояснили, что по версии следствия, в субботу водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Vito с пятью пассажирами ехал по дороге Р-255 со стороны Новосибирска в сторону Кемерово.
"В ходе совершения маневра обгона автомобиля, двигавшегося в попутном направлении, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Man, двигавшегося во встречном направлении", - сообщили в надзорном ведомстве.
Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.
