15:36 15.03.2026
В Днепропетровске неизвестные напали на судью
Машины скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Неизвестные напали на судью в Днепропетровске, она находится в больнице с тяжелой травмой головы, сообщил украинский совет судей.
"Тринадцатого марта в 17 часов (18.00 по мск) было совершено нападение на судью Индустриального районного суда города Днепропетровск. В результате дерзкого, разбойного нападения судья с тяжелой травмой головы находится в больнице", - говорится в сообщении на сайте совета судей Украины.
Совет судей добавил, что мотивы нападения выясняют, и заявил, что инициируют ограничение доступа к информации о месте жительства судей и членов их семей.
По информации издания "Украинская правда", нападение в пятницу совершили трое неизвестных в балаклавах.
"Неизвестные на автомобиле без государственных номерных знаков напали на судью у подъезда ее дома. Женщину ударили по голове, применили перцовый баллончик и пытались силой посадить в автомобиль. Также пострадал муж потерпевшей, который помешал похищению", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания в воскресенье.
