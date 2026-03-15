СК завел уголовное дело после столкновения трамваев в Москве

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств завели по факту ДТП с участием двух трамваев на северо-западе Москвы, сообщили в пресс-службе СК РФ.

В воскресенье на улице Водников произошло ДТП с участием двух трамваев, следовавших по маршруту №6. Позднее столичная госавтоинспекция сообщила о 22 пострадавших в результате происшествия, в том числе о пяти детях.