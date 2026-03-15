Умер еще один пострадавший во время теракта в "Крокусе"

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В субботу скончался еще один потерпевший по делу о теракте в "Крокус сити холле", сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Да, прозвучала информации о смерти еще одного потерпевшего", - заявил собеседник агентства.
Однако он не уточнил личность скончавшегося и причину его смерти.
Двенадцатого марта 2-й Западный окружной военный суд приговорил 15 из 19 фигурантов в деле о теракта в "Крокусе" к пожизненным срокам, ещё четверым назначили наказание в виде лишения свободы на срок от 19 лет 11 месяцев до 22,5 лет. Известно, что в отношении еще 6 фигурантов продолжается следствие, они объявлены в международный розыск и заочно арестованы.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.