Умер еще один пострадавший во время теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 15.03.2026
10:44 15.03.2026
Умер еще один пострадавший во время теракта в "Крокусе"
Умер еще один пострадавший во время теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 15.03.2026
Умер еще один пострадавший во время теракта в "Крокусе"
В субботу скончался еще один потерпевший по делу о теракте в "Крокус сити холле", сообщил РИА Новости один из участников процесса. РИА Новости, 15.03.2026
2026-03-15T10:44:00+03:00
2026-03-15T10:44:00+03:00
происшествия, красногорск, крокус сити холл, крокус, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красногорск, Крокус Сити Холл, Крокус, Следственный комитет России (СК РФ)
Умер еще один пострадавший во время теракта в "Крокусе"

РИА Новости: умер еще один потерпевший по делу о теракте в "Крокусе"

© РИА Новости / Алексей Майшев
Сгоревшее здание Крокус Сити Холла - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Сгоревшее здание "Крокус Сити Холла". Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В субботу скончался еще один потерпевший по делу о теракте в "Крокус сити холле", сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Да, прозвучала информации о смерти еще одного потерпевшего", - заявил собеседник агентства.
Однако он не уточнил личность скончавшегося и причину его смерти.
Двенадцатого марта 2-й Западный окружной военный суд приговорил 15 из 19 фигурантов в деле о теракта в "Крокусе" к пожизненным срокам, ещё четверым назначили наказание в виде лишения свободы на срок от 19 лет 11 месяцев до 22,5 лет. Известно, что в отношении еще 6 фигурантов продолжается следствие, они объявлены в международный розыск и заочно арестованы.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
Обстановка в зале суда перед оглашением приговора обвиняемым в совершении теракта в концертном зале Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Фигурантов дела о теракте в "Крокусе" приговорили к пожизненным срокам
12 марта, 11:45
 
ПроисшествияКрасногорскКрокус Сити ХоллКрокусСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
