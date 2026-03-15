Назван регион России, где никогда не отключают отопление

ВЛАДИВОСТОК, 15 мар – РИА Новости. Отопление не отключают в нескольких районах Чукотки круглый год из-за специфики арктического климата, рассказали РИА Новости в окружном правительстве.

В других районах Чукотки решение об окончании отопительного сезона принимается местными властями, когда среднесуточная температура воздуха держится на отметке не ниже 8 градусов тепла в течение пяти дней подряд, добавил собеседник агентства.