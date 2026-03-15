Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:17 15.03.2026
https://ria.ru/20260315/chukotka-2080767238.html
Назван регион России, где никогда не отключают отопление
Назван регион России, где никогда не отключают отопление
Отопление не отключают в нескольких районах Чукотки круглый год из-за специфики арктического климата, рассказали РИА Новости в окружном правительстве. РИА Новости, 15.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035015165_0:124:3198:1923_1920x0_80_0_0_ffed882c4159958455762d6597b0a9af.jpg
https://ria.ru/20260315/otoplenie-2080735952.html
https://ria.ru/20260303/nauka-2077920869.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035015165_235:0:2964:2047_1920x0_80_0_0_f7116943a24def122a3ef4dded193ac9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Назван регион России, где никогда не отключают отопление

В нескольких районах Чукотки не отключают отопление круглый год

© РИА Новости / Андрей Зима | Перейти в медиабанкГород Певек на закате
© РИА Новости / Андрей Зима
Перейти в медиабанк
Город Певек на закате. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 15 мар – РИА Новости. Отопление не отключают в нескольких районах Чукотки круглый год из-за специфики арктического климата, рассказали РИА Новости в окружном правительстве.
"Специфика арктического климата диктует особые условия. На Чукотке есть населенные пункты, где отопление не отключают круглый год. К ним относятся, например, село Рыркайпий и поселок Мыс Шмидта – они входят в городской округ Эгвекинот, а также все населенные пункты Чукотского муниципального района", - сообщили в правительстве округа.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
В ГД предложили дать жильцам право управлять отоплением в квартирах
Вчера, 02:19
В городском округе Певек подачу тепла прерывают только на 14 дней для проведения ежегодных профилактических и ремонтных работ.
В среднем отопительный сезон на Чукотке может длиться 320 дней в году, что является одним из самых высоких показателей в России, отметили в правительстве.
В других районах Чукотки решение об окончании отопительного сезона принимается местными властями, когда среднесуточная температура воздуха держится на отметке не ниже 8 градусов тепла в течение пяти дней подряд, добавил собеседник агентства.
Вид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Ледяной щит. Ученые рассказали, как вечная мерзлота защищает от потепления
3 марта, 07:00
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала