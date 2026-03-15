Бутман сыграл мотив хита Долиной "Погода в доме" на концерте в Москве

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Народный артист России Игорь Бутман во время исполнения легендарной композиции Summertime на фестивале "Трумф джаза" в Москве сыграл мотив хита народной артистки России Ларисы Долиной "Погода в доме", передает корреспондент РИА Новости.

"Триумф джаза" - российский джазовый фестиваль мирового уровня, основанный Бутманом в 2001 году. Участниками фестиваля в разные годы по приглашению Бутмана становились такие зарубежные музыканты, как Элвин Джонс, Гэри Бертон, Джо Ловано, Маккой Тайнер, Майк Стерн, Билли Кобэм, Ларри Кориэлл, Ли Ритенаур, Джошуа Редман, Ди Ди Бриджуотер, Ахмад Джамал, Рэнди Бреккер, Тутс Тилеманс, Джино Ванелли, Ли Кониц, Ленни Уайт, Рой Хэйнз, Дэйв Холланд, Рой Харгроув, Боб Джеймс и другие.