Бутман назвал Долину королевой джаза на концерте в Москве

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Народный артист России Игорь Бутман назвал народную артистку РФ Ларису Долину королевой джаза на концерте в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
"Триумф джаза" проходит в Международном доме музыки в Москве с 13 по 15 марта.
"Мы хотели бы начать нашу программу с одной из самых удивительных артисток в мире… Сегодня мы завершаем наш фестиваль "Триумф джаза" под номером 26. Я приглашаю на сцену королеву джаза - Лариса Долина!" - сказал он со сцены.
Бутман также рассказал, что недавно переслушивал записи выступлений с Долиной на "Карнавале джаза". "Я был просто счастлив, что мы так хорошо играли 24 года назад", - отметил он.
Долина появилась на сцене под бурные овации публики.
"Триумф джаза" - российский джазовый фестиваль мирового уровня, основанный Бутманом в 2001 году. Участниками фестиваля в разные годы по приглашению Бутмана становились такие зарубежные музыканты, как Элвин Джонс, Гэри Бертон, Джо Ловано, Маккой Тайнер, Майк Стерн, Билли Кобэм, Ларри Кориэлл, Ли Ритенаур, Джошуа Редман, Ди Ди Бриджуотер, Ахмад Джамал, Рэнди Бреккер, Тутс Тилеманс, Джино Ванелли, Ли Кониц, Take6, Ленни Уайт, Рой Хэйнз, Дэйв Холланд, Рой Харгроув, Боб Джеймс и другие.