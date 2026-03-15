10:02 15.03.2026
В Бутане оценили возможность увеличения турпотока из России
Таши: Бутан может привлекать туристов из России даже без дипотношений с Москвой

CC BY 2.0 / Christopher Michel / Монастырь "Гнездо Тигра" (Бутан)
Монастырь "Гнездо Тигра" (Бутан). Архивное фото
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Российские туристы уже посещают гималайское королевство Бутан, и число гостей из РФ может вырасти даже без дипломатических отношений между двумя странами, поделился оценкой с РИА Новости менеджер одного из крупнейших туроператоров Бутана Happiness Kingdom Travels Пема Таши.
"Посещают Бутан, возможно, 400-500 россиян в год. Мы надеемся на увеличение турпотока и, судя по интересу людей к стране, это возможно", - сказал он агентству на полях международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT 2026.
Он указал, что у россиян не возникает проблем с оформлением виз в Бутан даже при отсутствии дипломатических отношений между королевством и Россией. По словам собеседника, визу можно оформить в интернете, не посещая какое-либо из бутанских посольств за рубежом. Попасть в Бутан россияне могут авиарейсами через Индию или Таиланд.
"Российские туристы сегодня не очень заинтересованы поездками в Европу, и мы хотели бы продвигать Бутан. Мы знаем, что уже многие россияне посещают Индию, Непал. Им интересны страны Азии. Почему же тогда не Бутан?" - заключил он.
На протяжении столетий Бутан оставался одной из самых закрытых от внешнего мира стран. В частности, до 1999 года там были запрещены телевидение и интернет. По сей день Бутан не поддерживает дипломатических отношений с большей частью государств планеты, включая Россию.
Куала-Лумпур - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Посол Малайзии рассказал о планах продвижения на рынке туризма в России
21 декабря 2025, 07:10
 
