В Бутане оценили возможность увеличения турпотока из России

МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Российские туристы уже посещают гималайское королевство Бутан, и число гостей из РФ может вырасти даже без дипломатических отношений между двумя странами, поделился оценкой с РИА Новости менеджер одного из крупнейших туроператоров Бутана Happiness Kingdom Travels Пема Таши.

На протяжении столетий Бутан оставался одной из самых закрытых от внешнего мира стран. В частности, до 1999 года там были запрещены телевидение и интернет. По сей день Бутан не поддерживает дипломатических отношений с большей частью государств планеты, включая Россию.