https://ria.ru/20260315/butan-2080765370.html
В Бутане оценили возможность увеличения турпотока из России
В Бутане оценили возможность увеличения турпотока из России - РИА Новости, 15.03.2026
В Бутане оценили возможность увеличения турпотока из России
Российские туристы уже посещают гималайское королевство Бутан, и число гостей из РФ может вырасти даже без дипломатических отношений между двумя странами,... РИА Новости, 15.03.2026
2026-03-15T10:02:00+03:00
2026-03-15T10:02:00+03:00
2026-03-15T10:02:00+03:00
бутан
россия
индия
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152819/09/1528190951_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_36aab77d696c909d8a79b434990be7c0.jpg
https://ria.ru/20251221/malajzija-2063598895.html
бутан
россия
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152819/09/1528190951_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_fbc2ddc82d1aca215f895939b49509d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бутан, россия, индия, туризм
Бутан, Россия, Индия, Туризм
В Бутане оценили возможность увеличения турпотока из России
Таши: Бутан может привлекать туристов из России даже без дипотношений с Москвой
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Российские туристы уже посещают гималайское королевство Бутан, и число гостей из РФ может вырасти даже без дипломатических отношений между двумя странами, поделился оценкой с РИА Новости менеджер одного из крупнейших туроператоров Бутана Happiness Kingdom Travels Пема Таши.
"Посещают Бутан
, возможно, 400-500 россиян в год. Мы надеемся на увеличение турпотока и, судя по интересу людей к стране, это возможно", - сказал он агентству на полях международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT 2026.
Он указал, что у россиян не возникает проблем с оформлением виз в Бутан даже при отсутствии дипломатических отношений между королевством и Россией
. По словам собеседника, визу можно оформить в интернете, не посещая какое-либо из бутанских посольств за рубежом. Попасть в Бутан россияне могут авиарейсами через Индию
или Таиланд
.
"Российские туристы сегодня не очень заинтересованы поездками в Европу
, и мы хотели бы продвигать Бутан. Мы знаем, что уже многие россияне посещают Индию, Непал
. Им интересны страны Азии
. Почему же тогда не Бутан?" - заключил он.
На протяжении столетий Бутан оставался одной из самых закрытых от внешнего мира стран. В частности, до 1999 года там были запрещены телевидение и интернет. По сей день Бутан не поддерживает дипломатических отношений с большей частью государств планеты, включая Россию.