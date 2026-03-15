В Будапеште прошел марш под лозунгом "Мы не будем украинской колонией"

БУДАПЕШТ, 15 мар — РИА Новости. В Будапеште прошел многотысячный "Марш мира" под лозунгом "Мы не будем украинской колонией".
Его организовали в поддержку премьера Венгрии Виктора Орбана. В завершении шествия он выступил перед участниками у здания парламента.
© REUTERS / Marton Monus
Многотысячный "Марш мира" в Будапеште
© REUTERS / Marton Monus
1 из 3
© REUTERS / Bernadett Szabo
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на протестной акции против шантажа Украины
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на протестной акции против шантажа Украины
© REUTERS / Bernadett Szabo
2 из 3
© REUTERS / Bernadett Szabo
Участники акции протеста против шантажа Украины в Будапеште
© REUTERS / Bernadett Szabo
3 из 3
© REUTERS / Marton Monus
1 из 3
© REUTERS / Bernadett Szabo
2 из 3
© REUTERS / Bernadett Szabo
3 из 3
По словам премьера, Брюссель готовит Европу к войне.
«
"Он уже переключился на военную экономику. Они не хотят избегать неприятностей, они идут прямо навстречу им. Больше оружия, больше денег, больше солдат", — сказал Орбан.
Ради Украины ЕС планирует вогнать будущие поколения в долги, но ограбить Венгрию у него не получится, добавил глава правительства. Он пообещал сохранить страну "островом безопасности и спокойствия даже в таком неспокойном мире".
Демонстранты также принесли национальные флаги и таблички с населенными пунктами, откуда они приехали. Там же можно было увидеть постеры с перечеркнутыми изображениями Владимира Зеленского и лидера венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра и надписью "Остановите войну".
Киев в конце января прекратил прокачку топлива по нефтепроводу "Дружба". По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, так Украина пытается повлиять на парламентские выборы в апреле. Будапешт в ответ остановил поставки дизеля, а 20 февраля заблокировал кредит от Евросоюза на 90 миллиардов евро до возобновления транзита нефти. Из-за этого Зеленский начал угрожать Орбану встречей с боевиками ВСУ.
