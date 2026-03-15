В Будапеште прошел марш под лозунгом "Мы не будем украинской колонией" - РИА Новости, 15.03.2026
15:21 15.03.2026 (обновлено: 17:34 15.03.2026)
https://ria.ru/20260315/budapesht-2080805469.html
В Будапеште прошел марш под лозунгом "Мы не будем украинской колонией"
В Будапеште прошел марш под лозунгом "Мы не будем украинской колонией" - РИА Новости, 15.03.2026
В Будапеште прошел марш под лозунгом "Мы не будем украинской колонией"
В Будапеште прошел многотысячный "Марш мира" под лозунгом "Мы не будем украинской колонией". РИА Новости, 15.03.2026
в мире
венгрия
будапешт
киев
виктор орбан
владимир зеленский
украина
петер сийярто
венгрия
будапешт
киев
украина
РИА Новости
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
"Марш мира" в Будапеште
"Мы не будем украинской колонией". Баннер с такой надписью несут во главе колонны участников "Марша мира" в Будапеште. На него пришли тысячи людей, выступающих в поддержку Орбана и против нефтяного шантажа Киева.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
в мире, венгрия, будапешт, киев, виктор орбан, владимир зеленский, украина, петер сийярто, вооруженные силы украины
В мире, Венгрия, Будапешт, Киев, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Украина, Петер Сийярто, Вооруженные силы Украины
В Будапеште прошел марш под лозунгом "Мы не будем украинской колонией"

В Будапеште прошел многотысячный "Марш мира" в поддержку Орбана

БУДАПЕШТ, 15 мар — РИА Новости. В Будапеште прошел многотысячный "Марш мира" под лозунгом "Мы не будем украинской колонией".
Его организовали в поддержку премьера Венгрии Виктора Орбана. В завершении шествия он выступил перед участниками у здания парламента.
Многотысячный "Марш мира" в Будапеште

Многотысячный Марш мира в Будапеште

Многотысячный "Марш мира" в Будапеште

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на протестной акции против шантажа Украины

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на протесте против шантажа Украины в Будапеште

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на протестной акции против шантажа Украины

Участники акции протеста против шантажа Украины в Будапеште

Участники акции протеста против шантажа Украины в Будапеште, Венгрия. 6 марта 2026

Участники акции протеста против шантажа Украины в Будапеште

Многотысячный "Марш мира" в Будапеште

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на протестной акции против шантажа Украины

Участники акции протеста против шантажа Украины в Будапеште

По словам премьера, Брюссель готовит Европу к войне.
"Он уже переключился на военную экономику. Они не хотят избегать неприятностей, они идут прямо навстречу им. Больше оружия, больше денег, больше солдат", — сказал Орбан.

Ради Украины ЕС планирует вогнать будущие поколения в долги, но ограбить Венгрию у него не получится, добавил глава правительства. Он пообещал сохранить страну "островом безопасности и спокойствия даже в таком неспокойном мире".
Первая линия участников шествия несла плакат с лозунгом "Мы не будем украинской колонией". Он отсылает к попыткам Киева шантажировать Будапешт с помощью остановки транзита российской нефти по "Дружбе".
Демонстранты также принесли национальные флаги и таблички с населенными пунктами, откуда они приехали. Там же можно было увидеть постеры с перечеркнутыми изображениями Владимира Зеленского и лидера венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра и надписью "Остановите войну".
Киев в конце января прекратил прокачку топлива по нефтепроводу "Дружба". По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, так Украина пытается повлиять на парламентские выборы в апреле. Будапешт в ответ остановил поставки дизеля, а 20 февраля заблокировал кредит от Евросоюза на 90 миллиардов евро до возобновления транзита нефти. Из-за этого Зеленский начал угрожать Орбану встречей с боевиками ВСУ.
В миреВенгрияБудапештКиевВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийУкраинаПетер СийяртоВооруженные силы Украины
 
 
