В Будапеште пройдет "Марш мира" в поддержку политики Орбана

БУДАПЕШТ, 15 мар - РИА Новости. "Марш мира" с участием сотен тысяч человек в поддержку политики действующего правительства Венгрии состоится в воскресенье в Будапеште и завершится речью венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

"Завтра "Марш мира". Крупнейший и важнейший! Не пропусти!" - написал Орбан в соцсети Facebook * (запрещена в РФ как экстремистская) в субботу.

Власти Венгрии призывают своих сторонников принять участие в марше, чтобы показать, что Венгрию нельзя шантажировать в условиях продолжающейся нефтяной блокады со стороны Киева , который отказывается перезапускать нефтепровод "Дружба".

Организаторы шествия "Форум гражданского альянса" проводят подобное мероприятие уже в 15-й раз, каждый раз оно собирает сотни тысяч венгров, некоторые специально приезжают из соседних стран, где проживают крупные венгерские диаспоры. В воскресенье он будет приурочен к венгерскому национальному празднику годовщины начала антигабсбургской революции 1848-49 годов.

После того, как участники шествия пройдут по центру Будапешта к зданию венгерского парламента, перед ними выступят с речами сам Орбан, а также венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто и министр строительства и транспорта Янош Лазар

Шествие имеет большое значение в преддверии парламентских выборов, которые состоятся 12 апреля. Во второй половине дня запланирован также митинг оппозиционной партии "Тиса".