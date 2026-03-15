08:52 15.03.2026
В Будапеште пройдет "Марш мира" в поддержку политики Орбана
"Марш мира" с участием сотен тысяч человек в поддержку политики действующего правительства Венгрии состоится в воскресенье в Будапеште и завершится речью... РИА Новости, 15.03.2026
© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 15 мар - РИА Новости. "Марш мира" с участием сотен тысяч человек в поддержку политики действующего правительства Венгрии состоится в воскресенье в Будапеште и завершится речью венгерского премьер-министра Виктора Орбана.
"Завтра "Марш мира". Крупнейший и важнейший! Не пропусти!" - написал Орбан в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в субботу.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Орбан в письме поблагодарил Бога, что Россия и Венгрия не враги
14 марта, 22:42
Власти Венгрии призывают своих сторонников принять участие в марше, чтобы показать, что Венгрию нельзя шантажировать в условиях продолжающейся нефтяной блокады со стороны Киева, который отказывается перезапускать нефтепровод "Дружба".
Организаторы шествия "Форум гражданского альянса" проводят подобное мероприятие уже в 15-й раз, каждый раз оно собирает сотни тысяч венгров, некоторые специально приезжают из соседних стран, где проживают крупные венгерские диаспоры. В воскресенье он будет приурочен к венгерскому национальному празднику годовщины начала антигабсбургской революции 1848-49 годов.
После того, как участники шествия пройдут по центру Будапешта к зданию венгерского парламента, перед ними выступят с речами сам Орбан, а также венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто и министр строительства и транспорта Янош Лазар.
Шествие имеет большое значение в преддверии парламентских выборов, которые состоятся 12 апреля. Во второй половине дня запланирован также митинг оппозиционной партии "Тиса".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
"Не будет колонией". Орбан сделал резкое заявление об Украине
14 марта, 16:51
 
