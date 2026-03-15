В Калужской области обломки БПЛА повредили два частных дома

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Обломками БПЛА повреждены два частных дома в Боровском и Мосальском округах Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

"На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших нет. Администрациями округов будет оказана необходимая помощь в ремонте", - добавил губернатор.