13:05 15.03.2026 (обновлено: 14:49 15.03.2026)
СМИ рассказали, кто неожиданно обогатился на закрытии Ормузского пролива
Бенефициаром закрытия Ормузского пролива стал корейский магнат Га-Хен Чонг, пишет Bloomberg. РИА Новости, 15.03.2026
Bloomberg: корейский миллиардер обогатился на закрытии Ормузского пролива

© AP Photo / Altaf QadriТанкеры вблизи Ормузского пролива
Танкеры вблизи Ормузского пролива
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Бенефициаром закрытия Ормузского пролива стал корейский магнат Га-Хен Чонг, пишет Bloomberg.
«
"Теперь он пожинает огромную выгоду после того, как перекрытие залива привело к росту стоимости аренды судов до невиданных ранее высот", — говорится в публикации.
Как указали журналисты, глава компании Sinokor до начала американской военной операции против Ирана приобрел и перенаправил шесть нефтяных супертанкеров в Персидский залив.
После того как региональные хранилища резко заполнились на фоне блокировки экспорта, предприятие Чонга начало сдавать свои корабли в аренду для хранения сырья по ошеломляющей цене — 500 тысяч долларов в день, что в десять раз дороже, чем было в прошлом году, подчеркнули обозреватели.
В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона. Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
В четверг новый верховный лидер исламской республики Моджтаба Хаменеи заявил, что пролив должен оставаться закрытым: Иран намерен использовать его как рычаг давления в конфликте с США и Израилем.
