Над российскими регионами уничтожили еще 28 украинских беспилотников

«

"Пятнадцатого марта текущего года в период с 20.00 до 23.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 12 БПЛА – над территорией Брянской области, семь БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе три БПЛА, летевших на Москву, три БПЛА – над территорией Воронежской области, по два БПЛА – над территориями Белгородской и Смоленской областей и по одному БПЛА – над территориями Курской и Тульской областей", - говорится в сообщении.