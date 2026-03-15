ПВО уничтожила 113 украинских беспилотников над российскими регионами

"Пятнадцатого марта в период с 14.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 113 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 73 БПЛА – над территорией Брянской области, 18 БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе 14 БПЛА, летевших на Москву, семь БПЛА – над территорией Калужской области, шесть БПЛА – над территорией Смоленской области, пять БПЛА – над территорией Курской области и по одному БПЛА – над территориями Белгородской, Тверской, Ярославской областей и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.