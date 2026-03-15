На Днестре установили барьеры от возможного разлива нефтяного пятна - РИА Новости, 15.03.2026
13:57 15.03.2026 (обновлено: 15:13 15.03.2026)
На Днестре установили барьеры от возможного разлива нефтяного пятна
На Днестре установили барьеры от возможного разлива нефтяного пятна - РИА Новости, 15.03.2026
На Днестре установили барьеры от возможного разлива нефтяного пятна
Два защитных барьера для предотвращения возможного разлива нефтяного пятна на реке Днестр установлены вблизи водозаборной станции, которая обеспечивает... РИА Новости, 15.03.2026
2026-03-15T13:57:00+03:00
2026-03-15T15:13:00+03:00
в мире
днестр
кишинев
молдавия
днестр
кишинев
молдавия
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0f/2080804383_0:81:632:555_1920x0_80_0_0_1798216a494b27079a62bb79457733e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, днестр, кишинев, молдавия
В мире, Днестр, Кишинев, Молдавия
На Днестре установили барьеры от возможного разлива нефтяного пятна

На Днестре у Кишинева установили барьеры от возможного разлива нефтяного пятна

© Фото : "Водный канал Кишинева"На Днестре у Кишинева установили барьеры от возможного разлива нефтяного пятна
На Днестре у Кишинева установили барьеры от возможного разлива нефтяного пятна - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
На Днестре у Кишинева установили барьеры от возможного разлива нефтяного пятна
КИШИНЕВ, 15 мар - РИА Новости. Два защитных барьера для предотвращения возможного разлива нефтяного пятна на реке Днестр установлены вблизи водозаборной станции, которая обеспечивает водоснабжением город Кишинев, сообщает в воскресенье компания "Апэ-Канал Кишинев" ("Водный канал Кишинева").
Загрязнение в Днестре было обнаружено во вторник. По данным министерства окружающей среды Молдавии, в русло реки попало около 1,5 тонн технических масел на территории Украины. В связи с загрязнением водной артерии власти республики приняли решение ограничить водоснабжение в четырех районах на севере Молдавии. К ликвидации последствий привлечены военнослужащие Национальной армии и специальная техника.
"Апэ-Канал Кишинева" сообщает, что в связи с ситуацией, сложившейся на реке Днестр, и для предотвращения возможной критической ситуации вблизи водозаборной станции в городе Вадул-луй-Водэ, на водотоке установлены два защитных барьера", - говорится в сообщении, опубликованном на странице компании в соцсети Facebook*.
Поясняется, что защитные барьеры длиной 50 метров и 60 метров предназначены для предотвращения любых разливов нефти или других примесей, которые могут попасть в зону водозабора. В то же время ведется круглосуточный мониторинг ситуации, специалисты компании ежечасно отбирают пробы воды, чтобы обеспечить постоянный контроль за ее качеством.
В компании подчеркнули, что, согласно имеющимся данным, в настоящее время нет рисков для водоснабжения города Кишинева.
В пятницу министр окружающей среды Молдавии Георгий Хаждер отмечал, что масштаб загрязнения может потребовать использования специализированного оборудования, которое было запрошено у Румынии.
Днестр - стратегический источник воды для Молдавии. Инцидент произошел в период сложной паводковой ситуации, что ускоряет распространение нефтяного пятна вниз по течению в сторону городов Сороки и Кишинева.
Ранее Кишинев и Киев неоднократно обсуждали вопросы экологического состояния реки и эксплуатации гидротехнических сооружений, которые влияют на уровень и качество воды в трансграничном бассейне.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
В миреДнестрКишиневМолдавия
 
 
