На Днестре установили барьеры от возможного разлива нефтяного пятна

На Днестре у Кишинева установили барьеры от возможного разлива нефтяного пятна

На Днестре у Кишинева установили барьеры от возможного разлива нефтяного пятна

На Днестре у Кишинева установили барьеры от возможного разлива нефтяного пятна

КИШИНЕВ, 15 мар - РИА Новости. Два защитных барьера для предотвращения возможного разлива нефтяного пятна на реке Днестр установлены вблизи водозаборной станции, которая обеспечивает водоснабжением город Кишинев, сообщает в воскресенье компания "Апэ-Канал Кишинев" ("Водный канал Кишинева").

Загрязнение в Днестре было обнаружено во вторник. По данным министерства окружающей среды Молдавии , в русло реки попало около 1,5 тонн технических масел на территории Украины . В связи с загрязнением водной артерии власти республики приняли решение ограничить водоснабжение в четырех районах на севере Молдавии. К ликвидации последствий привлечены военнослужащие Национальной армии и специальная техника.

"Апэ-Канал Кишинева" сообщает, что в связи с ситуацией, сложившейся на реке Днестр, и для предотвращения возможной критической ситуации вблизи водозаборной станции в городе Вадул-луй-Водэ, на водотоке установлены два защитных барьера", - говорится в сообщении, опубликованном на странице компании в соцсети Facebook*.

Поясняется, что защитные барьеры длиной 50 метров и 60 метров предназначены для предотвращения любых разливов нефти или других примесей, которые могут попасть в зону водозабора. В то же время ведется круглосуточный мониторинг ситуации, специалисты компании ежечасно отбирают пробы воды, чтобы обеспечить постоянный контроль за ее качеством.

В компании подчеркнули, что, согласно имеющимся данным, в настоящее время нет рисков для водоснабжения города Кишинева

В пятницу министр окружающей среды Молдавии Георгий Хаждер отмечал, что масштаб загрязнения может потребовать использования специализированного оборудования, которое было запрошено у Румынии

Днестр - стратегический источник воды для Молдавии. Инцидент произошел в период сложной паводковой ситуации, что ускоряет распространение нефтяного пятна вниз по течению в сторону городов Сороки и Кишинева.

Ранее Кишинев и Киев неоднократно обсуждали вопросы экологического состояния реки и эксплуатации гидротехнических сооружений, которые влияют на уровень и качество воды в трансграничном бассейне.