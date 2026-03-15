СМИ: в Багдаде дроны пытались атаковать центр дипломатической поддержки США

КАИР, 15 мар – РИА Новости. Три заминированных беспилотника пытались атаковать центр дипломатической поддержки США в иракской столице Багдаде, расположенный рядом с военными базами и международным аэропортом, сообщил телеканал Al Sumaria со ссылкой на источник в органах безопасности.