01:42 15.03.2026 (обновлено: 01:57 15.03.2026)
Стали известны популярные цвета автомобилей у клиентов лизинговых компаний
Клиенты российских лизинговых компаний в зимний период чаще берут легковые автомобили в нейтральных оттенках – белых или серых, а в премиум-сегменте независимо... РИА Новости, 15.03.2026
Общество, Альфа-Лизинг, Россия
© Fotolia / greentellectАвтомобили в автосалоне
Автомобили в автосалоне. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Клиенты российских лизинговых компаний в зимний период чаще берут легковые автомобили в нейтральных оттенках – белых или серых, а в премиум-сегменте независимо от сезона наиболее популярные цвета – черный и белый, рассказали РИА Новости отраслевики.
По словам коммерческого директора "Флит Лизинга" Руслана Моллаева, бизнес чаще всего выбирает белые автомобили, поскольку это практичное решение.
"Такие машины проще в обслуживании, они менее требовательны к уходу и при необходимости легко брендируются. К зиме массовое обновление парков, как правило, затихает. Однако именно в этот период мы видим больше запросов на автомобили ярких цветов. Обычно это индивидуальные поставки для клиентов, которые успешно завершили год и могут позволить себе пополнить парк "имиджевыми" автомобилями – фактически машинами мечты", - рассказал топ-менеджер.
Директор дивизиона Москва-Восток ГК "Интерлизинг" Никита Осипов сообщил, что зимой покупатели отдают предпочтение белому, серому и серебристому цветам: они лучше маскируют следы реагентов и грязи, а белый и серебристый к тому же заметнее в условиях короткого светового дня.
"Летом растёт доля чёрного, синего и красного цветов: чёрный выбирают из-за статуса и эстетики в "чистый" сезон, а яркие цвета становятся эмоциональным выбором для отпуска и путешествий. … Премиум-сегмент почти всегда выбирает чёрный или белый — это вопрос ликвидности и имиджа, и сезонность здесь вторична. Коммерческие фургоны и пикапы преимущественно белые: это дёшево в покраске, универсально под брендирование и практично в обслуживании", - рассказал Осипов.
Он добавил, что внедорожники и пикапы чаще берут в тёмных и нейтральных цветах - чёрный, серый, хаки. Кроссоверы и семейные модели более "разноцветные": белый, серебристый, синий, "где важен баланс между практичностью и эстетикой".
По словам управляющего директора ГК "Альфа-Лизинг" Максима Агаджанова, в компании не наблюдают выраженной градации по цветам в зимний период. "В корпоративном сегменте цвет в принципе чаще определяется фирменным стилем автопарка, требованиями к ликвидности при перепродаже. Как правило, самое главное - это наличие автомобилей в нужной комплектации и сроки поставки", - заключил топ-менеджер.
