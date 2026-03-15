14:32 15.03.2026
Air China возобновит прямое авиасообщение между Пекином и Пхеньяном
Air China возобновит прямое авиасообщение между Пекином и Пхеньяном
Прямые авиарейсы из Пекина в Пхеньян китайской авиакомпании Air China возобновятся с 30 марта, следует из данных сервиса по бронированию авиабилетов компании... РИА Новости, 15.03.2026
в мире, пекин, air china, кндр, пхеньян
В мире, Пекин, Air China, КНДР, Пхеньян
© РИА Новости / Анна Раткогло
Высотные дома на одной из улиц Пекина
Высотные дома на одной из улиц Пекина. Архивное фото
ПЕКИН, 30 мар - РИА Новости. Прямые авиарейсы из Пекина в Пхеньян китайской авиакомпании Air China возобновятся с 30 марта, следует из данных сервиса по бронированию авиабилетов компании Ctrip, с которыми ознакомился корреспондент РИА Новости.
Согласно сервису Ctrip по бронированию авиабилетов, 30 марта состоится рейс Air China из Пекина в столицу КНДР. Рейсы, как следует из данных приложения, будут выполняться раз в неделю в понедельник из международного аэропорта Пекина "Шоуду". Самолет вылетает из Пекина в 8.05 (3.00 мск) и в 11.00 приземляется в Пхеньяне.
Стоимость прямого билета до Пхеньяна начинается от 3340 юаней (около 480 долларов). Перелеты по этому маршруту были приостановлены в 2020 году в связи с началом эпидемии COVID-19.
В настоящее время рейсы между Пхеньяном и Пекином в обе стороны выполняет национальный авиаперевозчик КНДР Air Koryo. Согласно официальному сайту компании, перелеты осуществляются два раза в неделю - по вторникам и средам.
Двенадцатого марта впервые за шесть лет было возобновлено прямое железнодорожное сообщение между столицами КНР и КНДР, приостановленное из-за коронавирусной инфекции.
