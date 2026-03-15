Air China возобновит прямое авиасообщение между Пекином и Пхеньяном

Высотные дома на одной из улиц Пекина. Архивное фото

ПЕКИН, 30 мар - РИА Новости. Прямые авиарейсы из Пекина в Пхеньян китайской авиакомпании Air China возобновятся с 30 марта, следует из данных сервиса по бронированию авиабилетов компании Ctrip, с которыми ознакомился корреспондент РИА Новости.

Согласно сервису Ctrip по бронированию авиабилетов, 30 марта состоится рейс Air China из Пекина в столицу КНДР . Рейсы, как следует из данных приложения, будут выполняться раз в неделю в понедельник из международного аэропорта Пекина "Шоуду". Самолет вылетает из Пекина в 8.05 (3.00 мск) и в 11.00 приземляется в Пхеньяне

Стоимость прямого билета до Пхеньяна начинается от 3340 юаней (около 480 долларов). Перелеты по этому маршруту были приостановлены в 2020 году в связи с началом эпидемии COVID-19.

В настоящее время рейсы между Пхеньяном и Пекином в обе стороны выполняет национальный авиаперевозчик КНДР Air Koryo. Согласно официальному сайту компании, перелеты осуществляются два раза в неделю - по вторникам и средам.