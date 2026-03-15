"Хезболла" четырежды атаковала места скопления израильских сил на границе

БЕЙРУТ, 15 мар — РИА Новости. "Хезболла" четыре раза с начала суток атаковала места скопления сил ЦАХАЛ на границе, сообщила пресс-служба движения.

"Бойцы исламского сопротивления нанесли артиллерийский удар по скоплению солдат у пункта Джибия напротив приграничного города Мейс-эль-Джабаль", — говорится в заявлении.

Они также обстреляли израильских военных к северу от поселения Кфар-Юваль на окраине приграничного города Адайси и на базе Авивим.

Второго марта ЦАХАЛ объявила о начале наступательной операции в Ливане . По данным портала Axios, она может стать самой крупной с 2006 года. В тот же день "Хезболла" выпустила по территории Израиля несколько ракет. Тель-Авив в ответ начал наносить массированные удары по населенным пунктам на юге и востоке арабского государства, включая Бейрут