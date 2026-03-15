МИД: Иран ведет переговоры по безопасному проходу через Ормузский пролив

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Иран ведет переговоры об обеспечении безопасного прохода через Ормузский пролив, заявил министр иностранных дел Аббас Аракчи.
"Я не могу назвать никакую страну в частности, но с нами связался ряд государств, которые хотят иметь безопасный проход для своих судов. Решать это нашим военным, и они уже решили <...> позволить группе судов <...> безопасно пройти (через Ормузский пролив. — Прим. ред.)", — сказал он в интервью телерадиосети CBS.
Говоря об урегулировании конфликта с США и Израилем, Аракчи отметил, что сейчас на столе нет никаких предложений. По его словам, Иран никогда не просил ни о прекращении огня, ни о переговорах. Страна готова защищаться столько, сколько потребуется. Если же Тегеран когда-то и решит говорить с Вашингтоном или другими сторонами, то именно он будет определять, какие вопросы нужно вынести на обсуждение, добавил министр.
Военные действия на Ближнем Востоке идут третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Израиле назвали своей целью не допустить получения ИРИ ядерного вооружения. Штаты пригрозили уничтожить военный потенциал страны и призвали граждан свергнуть режим.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Это значительно повлияло на стоимость энергоносителей.