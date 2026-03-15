Иран готов защищаться сколько потребуется, заявил Аракчи

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Иран готов защищаться столько, сколько потребуется, и не просит ни о прекращении огня, ни о переговорах, заявил министр иностранных дел страны Аббас Аракчи.
"Мы никогда не просили о прекращении огня, и мы никогда не просили даже о переговорах. Мы готовы защищать себя столько, сколько потребуется", - заявил он в интервью телеканалу CBS.
Он также призвал США понять, что атака на исламскую республику не приведет к победе.
"И мы не видим никакой причины, по которой нам следует говорить с американцами, потому что мы говорили с ними, когда они решили атаковать нас, и это произошло уже во второй раз", - отметил Аракчи.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, - уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном в Женеве при посредничестве Омана.