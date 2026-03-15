13:54 15.03.2026
Глава МИД Ирана рассказал о состоянии нового верховного лидера
Глава МИД Ирана рассказал о состоянии нового верховного лидера
Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи чувствует себя хорошо и полностью контролирует ситуацию, заявил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи. РИА Новости, 15.03.2026
В мире, Иран, США, Израиль, Моджтаба Хаменеи, Аббас Аракчи, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Глава МИД Ирана рассказал о состоянии нового верховного лидера

Аракчи: Моджтаба Хаменеи чувствует себя хорошо и контролирует ситуацию

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
КАИР, 15 мар - РИА Новости. Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи чувствует себя хорошо и полностью контролирует ситуацию, заявил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи.
Ранее Аракчи пообещал, что скоро все увидят нового верховного лидера страны, и подчеркнул, что с ним все в порядке.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
"Это только начало". Произошедшее с Трампом из-за Ирана поразило Запад
Вчера, 08:48
"Лидер революции (Моджтаба Хаменеи - ред.) чувствует себя хорошо и полностью контролирует ситуацию", - сказал Аракчи газете Al-Araby Al-Jadeed.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.
В ночь на 9 марта Совет экспертов Ирана подтвердил, что Моджтаба Хаменеи, сын погибшего аятоллы Али Хаменеи, избран новым верховным руководителем исламской республики.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
Животворящий Иран: Штаты умоляют Россию срочно вернуть дух Анкориджа
Вчера, 08:00
 
