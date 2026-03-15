Глава МИД Ирана рассказал о состоянии нового верховного лидера

КАИР, 15 мар - РИА Новости. Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи чувствует себя хорошо и полностью контролирует ситуацию, заявил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи.
"Лидер революции (Моджтаба Хаменеи - ред.) чувствует себя хорошо и полностью контролирует ситуацию", - сказал Аракчи газете Al-Araby Al-Jadeed.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.
В ночь на 9 марта Совет экспертов Ирана подтвердил, что Моджтаба Хаменеи, сын погибшего аятоллы Али Хаменеи, избран новым верховным руководителем исламской республики.