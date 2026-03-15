В Латинской Америке оценили экономический рост России

МОНТЕВИДЕО, 15 мар - РИА Новости. Экономический рост России в условиях масштабных западных санкций вызывает интерес у политиков и общественных деятелей в странах Латинской Америки, которые нацелены на строительство многополярного мира, заявил РИА Новости президент Центра интеграции и сотрудничества России и Латинской Америки (CICRAL) Эстебан Перье.
"На Россию наложено максимальное количество санкций, однако она продолжает экономический рост и индустриализацию. Это вызывает интерес в Латинской Америке, особенно в странах, которые тоже находятся под санкциями - Кубе, Венесуэле, Никарагуа", - сказал Перье.
По его словам, перед латиноамериканскои регионом стоит сейчас серьёзный вызов - интегрироваться и предложить своё видение строительства многополярного мира. В этом смысле сближение Латинской Америки с Россией является одной из альтернатив существующей системе международных отношений.
CICRAL - неправительственная организация, занимающаяся общественной дипломатией и развитием сотрудничества между Россией и странами Латинской Америки, которая действует в Чили, Перу, Боливии, Эквадоре, Венесуэле, Колумбии, Гватемале, Коста-Рике, Сальвадоре, Гондурасе, Доминикане, Мексике, Аргентине, Бразилии и Парагвае.
