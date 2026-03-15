В Латинской Америке оценили экономический рост России

МОНТЕВИДЕО, 15 мар - РИА Новости. Экономический рост России в условиях масштабных западных санкций вызывает интерес у политиков и общественных деятелей в странах Латинской Америки, которые нацелены на строительство многополярного мира, заявил РИА Новости президент Центра интеграции и сотрудничества России и Латинской Америки (CICRAL) Эстебан Перье.

По его словам, перед латиноамериканскои регионом стоит сейчас серьёзный вызов - интегрироваться и предложить своё видение строительства многополярного мира. В этом смысле сближение Латинской Америки с Россией является одной из альтернатив существующей системе международных отношений.