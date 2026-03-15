Нарколог назвал смертельную для человека дозу алкоголя

ИРКУТСК, 15 мар — РИА Новости. Доза алкоголя в пять промилле в крови человека является смертельной, при замерах алкотестером в выдыхаемом воздухе это 2,5 миллиграмма, шанс выжить при таком значении зависит от индивидуальных факторов, сообщил РИА Новости врач высшей категории, нарколог Иркутского областного психоневрологического диспансера Андрей Сергеев.

Иркутске в понедельник водитель иномарки, проигнорировав дорожный знак, врезался в ехавшую навстречу машину, где за рулем была женщина. Пострадавшая получила повреждения, а виновник аварии бросил автомобиль и ушел. Прибывшие на место происшествия инспекторы догнали нарушителя, который выглядел сильно пьяным, момент аварии не помнил и при себе имел несколько бутылок с алкоголем. При оформлении протокола алкотестер выдал рекордные показатели. Уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе превысил допустимую норму в 28 раз и составил 4,5 миллиграмма на литр.

"Для человека смертельная доза алкоголя в крови — пять промилле. Показатель в выдыхаемом воздухе, измеряемый в миллиграммах, в два раза ниже показателя в промилле. То есть у водителя на момент исследования в крови было девять промилле алкоголя. Это запредельный показатель. За 18 лет практики у меня было три или четыре таких случая", — рассказал Сергеев.

Врач отметил, что человек со смертельной дозой алкоголя в крови остался жив по ряду причин.

"Чтобы уровень достиг пяти промилле, достаточно одной бутылки водки на разовый прием. Если человек употребляет алкоголь в течение, например, суток, и меньшими разовыми дозами, то организм справляется с интоксикацией. При этом тяжелая интоксикация на фоне приема алкоголя часто приводит к временной потере памяти", — отметил нарколог.