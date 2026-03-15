15:41 15.03.2026
Умер актер Александр Карин
Российский актер Александр Карин, сыгравший в фильме "Эскадрон гусар летучих", умер в возрасте 73 лет 13 марта, сообщает союз кинематографистов РФ.
Умер актер Александр Карин

Умер актер Александр Карин, сыгравший в фильме «Эскадрон гусар летучих»

© Мосфильм, 1981 Кадр из фильма "Ярослав Мудрый"
© Мосфильм, 1981
Кадр из фильма "Ярослав Мудрый"
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Российский актер Александр Карин, сыгравший в фильме "Эскадрон гусар летучих", умер в возрасте 73 лет 13 марта, сообщает союз кинематографистов РФ.
"Ушел из жизни член Союза кинематографистов России, актер, каскадер, писатель Александр Карин (28.04.1952 - 13.03.2026)", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Карин родился в Кемерово в 1952 году. В 1977 году он окончил ВТУ имени М. Щепкина, в 1989 году - Высшие курсы режиссеров и сценаристов. В 1978-1989 годы работал в кино в качестве актера, каскадера и постановщика трюков.
Широкую известность Карину принесли роли в фильмах "Эскадрон гусар летучих", "Ярослав Мудрый", "Россия молодая", "Русь изначальная", "Петр Великий".
После того как актер перестал сниматься, он оставался важной фигурой в индустрии, являясь членом Союза кинематографов и двух писательских союзов.
 
