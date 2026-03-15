https://ria.ru/20260315/aleksandr-2080808356.html
Умер актер Александр Карин
Умер актер Александр Карин - РИА Новости, 15.03.2026
Умер актер Александр Карин
Российский актер Александр Карин, сыгравший в фильме "Эскадрон гусар летучих", умер в возрасте 73 лет 13 марта, сообщает союз кинематографистов РФ. РИА Новости, 15.03.2026
2026-03-15T15:41:00+03:00
2026-03-15T15:41:00+03:00
2026-03-15T15:41:00+03:00
культура
россия
кемерово
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0f/2080807252_0:6:838:477_1920x0_80_0_0_8848f5c13758c25d400d25dd3efbf87e.jpg
россия
кемерово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0f/2080807252_81:0:717:477_1920x0_80_0_0_9d75026c7dd29289e6365215ddb355d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кемерово
Культура, Россия, Кемерово
Умер актер Александр Карин
Умер актер Александр Карин, сыгравший в фильме «Эскадрон гусар летучих»
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Российский актер Александр Карин, сыгравший в фильме "Эскадрон гусар летучих", умер в возрасте 73 лет 13 марта, сообщает союз кинематографистов РФ.
"Ушел из жизни член Союза кинематографистов России
, актер, каскадер, писатель Александр Карин (28.04.1952 - 13.03.2026)", - говорится в сообщении в Telegram-канале
.
Карин родился в Кемерово
в 1952 году. В 1977 году он окончил ВТУ имени М. Щепкина, в 1989 году - Высшие курсы режиссеров и сценаристов. В 1978-1989 годы работал в кино в качестве актера, каскадера и постановщика трюков.
Широкую известность Карину принесли роли в фильмах "Эскадрон гусар летучих", "Ярослав Мудрый", "Россия молодая", "Русь изначальная", "Петр Великий".
После того как актер перестал сниматься, он оставался важной фигурой в индустрии, являясь членом Союза кинематографов и двух писательских союзов.