Умер актер Александр Карин

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Российский актер Александр Карин, сыгравший в фильме "Эскадрон гусар летучих", умер в возрасте 73 лет 13 марта, сообщает союз кинематографистов РФ.

После того как актер перестал сниматься, он оставался важной фигурой в индустрии, являясь членом Союза кинематографов и двух писательских союзов.