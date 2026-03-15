Адвокат рассказала о проблемах при подаче на "визу талантов" в США
Российские граждане, претендующие на американскую визу О-1, известную как "визу талантов" для иностранцев с выдающимися способностями, сталкиваются с...
2026-03-15T10:06:00+03:00
Россияне сталкиваются со сложностями при попытках получить "визы талантов" в США
ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости. Российские граждане, претендующие на американскую визу О-1, известную как "визу талантов" для иностранцев с выдающимися способностями, сталкиваются с дополнительными проблемами при подаче документов, заявила в интервью РИА Новости адвокат из США Елизавета Крюкова.
"Визы О-1 для россиян с выдающимися способностями остаются рабочим вариантом, но люди сталкиваются с повышенным вниманием и логистическими трудностями, включая необходимость личных собеседований в третьих странах из-за ограниченного спектра услуг в России", - сказала Крюкова.
В то же время адвокат отметила, что не видит особенной дискриминации в отношении россиян.
"Мы обрабатываем много заявок на визу О-1 из этого региона, и в целом они успешны", - добавила Крюкова.
Иностранцы, которые могут подтвердить свои выдающиеся способности в науке, культуре, образовании, бизнесе и спорте, вправе подать на визу О-1, позволяющую временно работать в США
. Изначально это виза выдается сроком на три года.