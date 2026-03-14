Спасатели рассказали о поисках третьего ребенка, пропавшего в Звенигороде
https://ria.ru/20260313/zvenigorod-2080487395.html
https://ria.ru/20260313/zvenigorod-2080415349.html
Течение на Москве-реке усложнило поиски пропавшей в Звенигороде девочки
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости.
Спасатели и волонтеры продолжают поиски третьего ребенка, пропавшего в Звенигороде, сообщили в пресс-службе
МЧС России.
"Спасатели и волонтеры продолжают поиски третьего ребенка в Звенигороде
. <…> Поисковые работы продолжают спасатели МЧС России
и ГКУ МО "Мособлпожспас", волонтеры регионального отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, сотрудники правоохранительных органов, а также представили добровольческих поисково-спасательных отрядов", — говорится в сообщении.
Отмечается, что работы осложняют большой радиус поиска, вскрытие Москвы-реки, движение льда и подводное течение, при этом температура воды остается низкой.
К поисковым работам привлечено порядка двухсот человек и 52 единицы техники, добавили в ведомстве.
В МЧС также сообщили, что организовано 18 постов визуального наблюдения за акваторией, протяженность составила 29 километров.
С родственниками детей работают психологи МЧС России, подчеркнули в ведомстве.
Всего же с начала операции по поиску детей, рассказали в МЧС, проведено 96 погружений, обследовано 25,5 тысячи квадратных метров акватории реки. Лодками с боковым и круговым обзором обследовано более 60 километров. Осмотр берега пешими группами и на снегоходах составил более 90 километров. Воздушной разведкой обследовано 84 километра.
По данным регионального главка МЧС, 7 марта 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков в Одинцовском городском округе ушли гулять и не вернулись. Были организованы поисково-спасательные работы. В среду в экстренных службах сообщили, что спасатели обнаружили в акватории Москвы-реки тело одного из троих подростков. В пятницу был найден второй мальчик.