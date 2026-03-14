Спасатели рассказали о поисках третьего ребенка, пропавшего в Звенигороде

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Спасатели и волонтеры продолжают поиски третьего ребенка, пропавшего в Звенигороде, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Спасатели и волонтеры продолжают поиски третьего ребенка в Звенигороде . <…> Поисковые работы продолжают спасатели МЧС России и ГКУ МО "Мособлпожспас", волонтеры регионального отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, сотрудники правоохранительных органов, а также представили добровольческих поисково-спасательных отрядов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что работы осложняют большой радиус поиска, вскрытие Москвы-реки, движение льда и подводное течение, при этом температура воды остается низкой.

К поисковым работам привлечено порядка двухсот человек и 52 единицы техники, добавили в ведомстве.

В МЧС также сообщили, что организовано 18 постов визуального наблюдения за акваторией, протяженность составила 29 километров.

С родственниками детей работают психологи МЧС России, подчеркнули в ведомстве.

Всего же с начала операции по поиску детей, рассказали в МЧС, проведено 96 погружений, обследовано 25,5 тысячи квадратных метров акватории реки. Лодками с боковым и круговым обзором обследовано более 60 километров. Осмотр берега пешими группами и на снегоходах составил более 90 километров. Воздушной разведкой обследовано 84 километра.