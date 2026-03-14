Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:10 14.03.2026 (обновлено: 06:47 14.03.2026)
https://ria.ru/20260314/zhkkh-2080598041.html
Названа услуга ЖКХ, на которой можно сэкономить
Названа услуга ЖКХ, на которой можно сэкономить
Плата за домофон порой появляется в квитанции отдельной строкой, хотя обслуживание системы уже входит в основной тариф. Как это понять и что делать, рассказал... РИА Новости, 14.03.2026
общество
жкх
дмитрий бондарь
россия
недвижимость
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036487638_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bbb438c975dfce6378a027f9968867d1.jpg
https://ria.ru/20260212/platezhi-2073789588.html
https://ria.ru/20260207/zhkkh-2072819782.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036487638_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6c8060e118ad75e0a364a6e06ae5952b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Названа услуга ЖКХ, на которой можно сэкономить

Аналитик Бондарь: дополнительная плата за домофон может быть нарушением

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСчет на оплату ЖКХ
Счет на оплату ЖКХ - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Счет на оплату ЖКХ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Плата за домофон порой появляется в квитанции отдельной строкой, хотя обслуживание системы уже входит в основной тариф. Как это понять и что делать, рассказал агентству “Прайм” эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
По его словам, можно использовать систему ГИС ЖКХ, в которой находится договор управления домом. Там есть раздел, описывающий перечень услуг и работ по содержанию общего имущества.
“Когда в договоре зафиксировано, что обслуживание запирающих устройств уже включено в оплату расходов на содержание, то дополнительная плата может быть нарушением”, — отметил Бондарь.
Домофонная система считается общим имуществом, если проект дома предполагал её установку или так решили на собрании собственников. Участвовать в содержании общей собственности обязаны все квартировладельцы.
Однако если жилец не хочет устанавливать домофонную трубку, ему не вправе отказать в беспрепятственном доступе в подъезд и квартиру, заключил аналитик.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала