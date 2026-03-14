Названа услуга ЖКХ, на которой можно сэкономить

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Плата за домофон порой появляется в квитанции отдельной строкой, хотя обслуживание системы уже входит в основной тариф. Как это понять и что делать, рассказал агентству " Прайм " эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, можно использовать систему ГИС ЖКХ, в которой находится договор управления домом. Там есть раздел, описывающий перечень услуг и работ по содержанию общего имущества.

“Когда в договоре зафиксировано, что обслуживание запирающих устройств уже включено в оплату расходов на содержание, то дополнительная плата может быть нарушением”, — отметил Бондарь

Домофонная система считается общим имуществом, если проект дома предполагал её установку или так решили на собрании собственников. Участвовать в содержании общей собственности обязаны все квартировладельцы.