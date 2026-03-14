03:14 14.03.2026
Финансист рассказал, как вырастет средняя зарплата в России
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Средняя зарплата россиян в 2026 году может вырасти до 122 тысяч рублей, сообщил РИА Новости доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
"У меня нет сомнения, что средняя зарплата продолжит свой рост в 2026 году, и, по моим прогнозам, в среднем за текущий год она достигнет величины в диапазоне от 114 до 122 тысяч рублей", - отметил Балынин.
