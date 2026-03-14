В Минфине рассказали о лимите на налоговый вычет за обучение детей

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Лимит по социальному налоговому вычету по НДФЛ в 2026 году составляет 110 тысяч рублей на каждого ребенка, если деньги были направлены на их обучение, рассказали РИА Новости в Минфине РФ.

Например, при ставке НДФЛ 13% родитель может вернуть 14 300 рублей, а при ставке 15% - 16 500 рублей.

Вычет можно получить за расходы на обучение ребенка в возрасте до 24 лет по очной форме обучения. Право налогоплательщика на получение социального налогового вычета по расходам на обучение должно подтверждаться несколькими документами, следует из разъяснений Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Так, у гражданина должен быть договор с образовательным учреждением на оказание образовательных услуг с приложениями и дополнительными соглашениями к нему (в случае заключения), а также платежные документы, которые подтверждают фактические расходы человека на обучение - к ним относятся чеки контрольно-кассовой техники, приходно-кассовые ордера, платежные поручения.