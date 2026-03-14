В Минфине рассказали о лимите на налоговый вычет за обучение детей - РИА Новости, 14.03.2026
02:53 14.03.2026
В Минфине рассказали о лимите на налоговый вычет за обучение детей
В Минфине рассказали о лимите на налоговый вычет за обучение детей - РИА Новости, 14.03.2026
В Минфине рассказали о лимите на налоговый вычет за обучение детей
Лимит по социальному налоговому вычету по НДФЛ в 2026 году составляет 110 тысяч рублей на каждого ребенка, если деньги были направлены на их обучение,... РИА Новости, 14.03.2026
2026-03-14T02:53:00+03:00
2026-03-14T02:53:00+03:00
общество
федеральная налоговая служба (фнс россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
Дарья Буймова
Дарья Буймова
общество, федеральная налоговая служба (фнс россии), министерство финансов рф (минфин россии)
Общество, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Министерство финансов РФ (Минфин России)
В Минфине рассказали о лимите на налоговый вычет за обучение детей

РИА Новости: лимит на вычет за обучение детей составляет 110 тысяч рублей

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Лимит по социальному налоговому вычету по НДФЛ в 2026 году составляет 110 тысяч рублей на каждого ребенка, если деньги были направлены на их обучение, рассказали РИА Новости в Минфине РФ.
"Общий лимит по социальному налоговому вычету по НДФЛ в размере расходов на обучение детей составляет 110 000 рублей на каждого ребенка", - отметили в министерстве.
Например, при ставке НДФЛ 13% родитель может вернуть 14 300 рублей, а при ставке 15% - 16 500 рублей.
Вычет можно получить за расходы на обучение ребенка в возрасте до 24 лет по очной форме обучения. Право налогоплательщика на получение социального налогового вычета по расходам на обучение должно подтверждаться несколькими документами, следует из разъяснений Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Так, у гражданина должен быть договор с образовательным учреждением на оказание образовательных услуг с приложениями и дополнительными соглашениями к нему (в случае заключения), а также платежные документы, которые подтверждают фактические расходы человека на обучение - к ним относятся чеки контрольно-кассовой техники, приходно-кассовые ордера, платежные поручения.
"Начиная с расходов с 01.01.2024 года для подтверждения права на социальный вычет по обучению необходимо приложить только справку об оплате образовательных услуг для представления в налоговый орган, выданную образовательной организацией или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими образовательную деятельность", - поясняет ФНС.
ОбществоФедеральная налоговая служба (ФНС России)Министерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
