В российских вузах внедрят модули по интеллектуальной собственности

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил разработать и обеспечить введение отраслевых модулей по интеллектуальной собственности в образовательных программах колледжей и вузов страны, говорится в сообщении кабмина.

Отмечается, что о результатах нужно доложить в правительство до 2 октября 2028 года.