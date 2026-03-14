В Белгородской области четыре женщины пострадали при атаке ВСУ

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Четыре мирные жительницы пострадали в городе Шебекино Белгородской области в результате беспилотной атаки ВСУ на коммерческий объект, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем канале на платформе Max

"В городе Шебекино в результате атаки дрона на коммерческий объект четыре женщины получили баротравмы", - говорится в сообщении.

Гладков отметил, что пострадавшим оказана медицинская помощь, а их лечение продолжат в амбулаторных условиях. Он уточнил, что в атакованном здании пробита кровля, выбиты окна, повреждено оборудование.

Губернатор добавил, что в селах Первое Цепляево и Графовка Шебекинского округа беспилотники повредили припаркованные автомобили, а в селе Зимовное нанесен урон инфраструктурному объекту.

Кроме того, в поселке Малиновка Белгородского округа от ударов дронов загорелся ангар, а в хуторе Церковный беспилотник повредил микроавтобус.

Гладков также сообщил о повреждениях, нанесенных БПЛА двум квартирам и трем частным домам в городе Грайворон и в близлежащих селах. Четырем домам в поселке Красная Яруга также был нанесен урон.