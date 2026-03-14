ВСУ атаковали Белгородскую область 211 беспилотниками за сутки
13:04 14.03.2026
ВСУ атаковали Белгородскую область 211 беспилотниками за сутки
БЕЛГОРОД, 14 мар - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области 211 БПЛА, один человек погиб, девять получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В субботу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об ударах ВСУ, произошедших в регионе 13 марта. Атакам подверглись 55 населенных пунктов. Было выпущено 40 боеприпасов, сбиты и подавлены 108 БПЛА. За отчётный период повреждены два многоквартирных дома, 19 частных домовладений, три социальных и два коммерческих объекта, три объекта инфраструктуры, три предприятия, храм, музей, автобусная остановка и 23 транспортных средства.
ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
"В Белгородском округе посёлки… атакованы 35 беспилотниками, 23 из которых сбиты и подавлены. На участке автодороги Никольское - Таврово в результате атаки дрона на пассажирский автобус ранены двое мужчин… В селе Бессоновка от удара дрона по частному дому ранен мужчина", - написал Гладков.
Он добавил, что над Белгородом, Корочанским и Ракитянским округами сбиты шесть беспилотников, в Борисовском и Яковлевском округах совершены атаки 29 беспилотников, 20 из которых сбиты, ранены три человека. По данным губернатора, Валуйский и Волоконовский округа подверглись атакам четырех беспилотников, два из которых сбиты, по Краснояружскому округу выпущено 29 боеприпасов и нанесены удары 47 БПЛА, пять из которых подавлены и сбиты.
По Шебекинскому округу произведены атаки 35 беспилотников, 23 из которых сбиты и подавлены, ранены две женщины, кроме того, за медицинской помощью обратился мужчина, пострадавший 10 марта, заявил глава области.
"В Грайворонском округе… выпущено 11 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 55 беспилотников, 29 из которых сбиты. В городе Грайворон в результате детонации дрона погиб мужчина", - уточнил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
