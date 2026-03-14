ВСУ атаковали Белгородскую область 211 беспилотниками за сутки

БЕЛГОРОД, 14 мар - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области 211 БПЛА, один человек погиб, девять получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По Шебекинскому округу произведены атаки 35 беспилотников, 23 из которых сбиты и подавлены, ранены две женщины, кроме того, за медицинской помощью обратился мужчина, пострадавший 10 марта, заявил глава области.