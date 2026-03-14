23:36 14.03.2026
В Риме прошла встреча, приуроченная ко дню воссоединения Крыма с Россией
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99737/37/997373733_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_d1b78e2ea5d3c95581fbf22dae96c860.jpg
https://ria.ru/20260314/kniga-2080627298.html
https://ria.ru/20250413/krym-2011027163.html
https://ria.ru/20251103/crimea-2052181316.html
https://ria.ru/20260314/krym-2080691455.html
В мире, Республика Крым, Россия, Украина, Алексей Парамонов, Николас Мадуро, Виктор Янукович, Российская академия художеств, ООН
В Риме прошла встреча, приуроченная ко дню воссоединения Крыма с Россией

В Риме прошла приуроченная ко дню воссоединения Крыма с РФ конференция

Город Рим. Архивное фото
РИМ, 14 мар - РИА Новости. Очередная встреча групп дружбы России и Италии, приуроченная ко Дню воссоединения Крыма с Россией, прошла в Русском доме в Риме, передает корреспондент РИА Новости.
Крым воссоединился с Россией 12 лет назад по итогам общекрымского референдума, который прошел 16 марта 2014 года. Договор о принятии полуострова в состав России был подписан 18 марта.
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
В Италии издали книгу об общине соотечественников в Крыму
Вчера, 08:34
Конференция "Крым: история и современность" прошла при участии руководства посольства России в Италии и представителей обществ дружбы и культурных ассоциаций со всей страны.
Открывая конференцию, посол России в Риме Алексей Парамонов напомнил, что решение жителей Крыма о воссоединении с Россией стало результатом их свободного волеизъявления и произошло в соответствии с нормами международного права, где закреплены два принципа: территориальной целостности и самоопределения народов.
"Давайте скажем честно: Крым бы там и пребывал, если бы Украина оставалась тем же государством, что и в 1990 году, именно нейтральным и гарантирующим равные права всем жителям вне зависимости от национальной принадлежности и религиозных убеждений. Но кому-то захотелось воспользоваться случаем, чтобы создать на новой границе с Россией, а фактически на ее исторической территории другое государство. Да, всё с тем же названием - Украина, но по сути - его полный антипод, "анти-Россию", - заявил посол.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
В ГД оценили карту России с Крымом в итальянских учебниках по географии
13 апреля 2025, 17:55
Парамонов подчеркнул, что кризис на Украине начался значительно раньше последних событий.
"Любому сознательному человеку известно, что в 2014 году в результате государственного переворота был свергнут демократически избранный президент (Украины - ред.), после чего новая власть начала военные действия против собственного населения на востоке страны", - сказал дипломат.
Тема Крыма, добавил он, остается важной для понимания современных международных процессов и требует внимательного и объективного обсуждения, когда многие политики на Западе пытаются возложить исключительно на Россию ответственность за кризис системы международных отношений. В этом контексте Пармонов упомянул похищение Соединенными Штатами президента Венесуэлы Николаса Мадуро и операцию США и Израиля в Иране.
Дипломат также отметил, что, несмотря на сложную международную обстановку, в Италии сохраняется интерес к диалогу с Россией.
"Отрадно, что в Италии по-прежнему много людей, которые, несмотря на русофобскую пропаганду, стремятся объективно смотреть на происходящее в мире и выступают за восстановление нормального общения между нашими странами и народами", - подчеркнул дипломат.
Региональный советник области Венето Стефано Вальдегамбери в своем выступлении заявил, что общественное мнение большей части населения Италии в отношении Крыма и России не совпадает с позицией ее руководства.
Вид на Крым из космоса - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
"Они были первыми". Ученые из ЕС признали связь Крыма с регионами России
3 ноября 2025, 08:00
"К сожалению, наш политический класс то ли из-за удобства, то ли из-за страха, то ли по какой-то другой причине не имеет смелости выразить истинные мысли и глубокие чувства к русскому миру. Часто говорят только те, кто выступает в определенном направлении, а остальные молчат, пока нападают на культуру, искусство, литературу, спорт", - сказал Вальдегамбери, неоднократно бывавший в Крыму после 2014 года.
По его словам, вещи, не принадлежащие к политике, не могут быть инструментом "политической вендетты", поскольку ее авторы не обладают "патентом на правду".
Журналист и антрополог Элизео Бертолази в виде фотопрезентации показал события, предшествовавшие референдуму в Крыму: обстановку на полуострове до 2014 года и протесты на Майдане в Киеве перед свержением украинского президента Виктора Януковича. В свою галерею среди современных изображений Крым он включил Керченский мост и новый аэропорт Симферополя.
"2014 стал ключевым годом в истории. Он был иглой на чаше весов, когда Крым после передачи Украине в 1954 году вернулся домой в Россию", - сказал Бертолази, завершив выступление сказанной по-русски фразой "Россия своих не бросает".
В рамках конференции публике была представлена выставка российского художника, академика Российской академии художеств Олега Путнина "Лавандовое море". Приветственные обращения к участникам и организаторам выставки направили министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Республики Крым Сергей Аксенов. Центральное место в экспозиции занимают картины о Крыме, его прошлом и современности. Они повествуют о повседневности полуострова, его природном облике и важнейших событиях в его истории.
В комментарии РИА Новости Путнин рассказал, что передал образ Крыма в картинах через виноделие, лавандовые поля и море.
"Всё то же самое, правда, в другом колорите, в итальянском колорите, есть и в самой Италии. На картинах не просто Крым, это Крым сейчас, то есть это современные нам люди, взятые из современной жизни... И, может быть, подобная выставка поможет как-то убрать пелену с умов зрителей", - сказал автор работ корреспонденту.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
Вид Крыма - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
Крым всегда воспринимался Украиной как чужой, заявил итальянский политик
Вчера, 17:58
 
