09:14 14.03.2026
Россияне оплачивают лечение на сумму до двух триллионов рублей в год
Россияне самостоятельно оплачивают медицинские услуги на 1,5-2 триллиона рублей в год, сообщил в интервью РИА Новости глава Всероссийского союза страховщиков... РИА Новости, 14.03.2026
© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский работник в кабинете ультразвуковой диагностики
Медицинский работник в кабинете ультразвуковой диагностики. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россияне самостоятельно оплачивают медицинские услуги на 1,5-2 триллиона рублей в год, сообщил в интервью РИА Новости глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.
"По нашей оценке, общий объем рынка медицинских услуг в России, включая затраты всех уровней - федеральные, средства ОМС и личные расходы людей - составляет примерно 9-10 триллионов рублей в год", - сказал Уфимцев. "Сами люди оплачивают медицинские услуги примерно на 1,5-2 триллиона рублей в год", - добавил он.
При этом официальные данные по объему рынка расходятся с оценкой страховщиков, поскольку некоторые услуги могут напрямую не относиться к медицинским.
"Если брать официальные цифры - то это (общий объем рынка медицинских услуг в РФ – ред.) примерно 8,1 триллиона рублей. Из них чуть больше половины, примерно 4 триллиона рублей, финансируются через систему ОМС. Остальное - это расходы бюджетов всех уровней и средства, которые люди тратят сами", – сказал он.
Уфимцев напомнил, что в России реализуются страховые принципы здравоохранения: работодатели платят взносы за своих работников в социальные фонды, а оттуда через страховые компании оплачиваются медицинские услуги.
"Государство выделяет большие средства на медицину, и наличие страховщика делает ее более эффективной. Страховая компания заинтересована в том, чтобы тратить деньги экономно, но при этом чтобы и люди не болели или получали необходимые услуги", - сказал глава ВСС.
По его словам, наиболее удачные модели финансирования медицины в мире строятся именно так.
Конечно, есть примеры, где система ОМС работает без страховых компаний – такая схема может быть более выгодной для государства, но людям в ней приходится платить гораздо больше. "Это английская система: там работодатель меньше платит налогов, но людям приходится платить очень много из своего кармана", - пояснил Уфимцев.
