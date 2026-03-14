Россияне оплачивают лечение на сумму до двух триллионов рублей в год

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россияне самостоятельно оплачивают медицинские услуги на 1,5-2 триллиона рублей в год, сообщил в интервью РИА Новости глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

"По нашей оценке, общий объем рынка медицинских услуг в России , включая затраты всех уровней - федеральные, средства ОМС и личные расходы людей - составляет примерно 9-10 триллионов рублей в год", - сказал Уфимцев . "Сами люди оплачивают медицинские услуги примерно на 1,5-2 триллиона рублей в год", - добавил он.

При этом официальные данные по объему рынка расходятся с оценкой страховщиков, поскольку некоторые услуги могут напрямую не относиться к медицинским.

"Если брать официальные цифры - то это (общий объем рынка медицинских услуг в РФ – ред.) примерно 8,1 триллиона рублей. Из них чуть больше половины, примерно 4 триллиона рублей, финансируются через систему ОМС. Остальное - это расходы бюджетов всех уровней и средства, которые люди тратят сами", – сказал он.

Уфимцев напомнил, что в России реализуются страховые принципы здравоохранения: работодатели платят взносы за своих работников в социальные фонды, а оттуда через страховые компании оплачиваются медицинские услуги.

"Государство выделяет большие средства на медицину, и наличие страховщика делает ее более эффективной. Страховая компания заинтересована в том, чтобы тратить деньги экономно, но при этом чтобы и люди не болели или получали необходимые услуги", - сказал глава ВСС.

По его словам, наиболее удачные модели финансирования медицины в мире строятся именно так.