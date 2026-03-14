Рейтинг@Mail.ru
Невролог назвала возможные причины онемения рук
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:13 14.03.2026
https://ria.ru/20260314/vrach-2080608541.html
Невролог назвала возможные причины онемения рук
Невролог назвала возможные причины онемения рук - РИА Новости, 14.03.2026
Невролог назвала возможные причины онемения рук
Онемение конечностей может иметь более 120 причин, среди которых есть как безобидные, так и очень опасные состояния, рассказала РИА Новости врач-невролог,... РИА Новости, 14.03.2026
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817231553_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f8e6d91056c9d18f49cc3c7c968fbbb6.jpg
https://ria.ru/20250523/starenie-2018567516.html
https://ria.ru/20260313/starost-2080383021.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817231553_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e671b3ddab36f7f8a7ac0a2482d184f6.jpg
1920
1920
true
Невролог назвала возможные причины онемения рук

© Фото : Freepik / senivpetroВрач осматривает позвоночник пациентки
Врач осматривает позвоночник пациентки - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
© Фото : Freepik / senivpetro
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВОЛГОГРАД, 14 мар - РИА Новости. Онемение конечностей может иметь более 120 причин, среди которых есть как безобидные, так и очень опасные состояния, рассказала РИА Новости врач-невролог, заведующая кафедрой неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики Волгоградского государственного медицинского университета (ВолгГМУ) Ольга Курушина.
"Самый частый повод (онемения конечностей - ред.) и, наверное, самый доброкачественный с точки зрения дальнейших последствий (из более чем 120 причин - ред.) - это то, что принято называть остеохондрозом позвоночника с радикулопатией", - сказала агентству Курушина.
Это когда естественное старение позвоночника приводит к тому, что нервы зажимаются и не могут полноценно проводить информацию о своей чувствительности, поэтому возникает онемение, объяснила врач.
"Вторая причина - полинейропатия: целая группа заболеваний, которая характеризуются поражением периферической нервной системы. Это любой процесс, который может периферические нервы как-то сбить с нормального хода работы", - добавила Курушина.
Самый распространенный вид полинейропатии - при сахарном диабете, потому что он "съедает" не только сосуды, головной мозг, сетчатку глаза, почки, но и периферические нервы: под действием нарушенного обмена сахара они начинают страдать, уточнила врач-невролог.
Другие причины полинейропатий могут быть совершенно разными: от приобретенной аутоиммунной, когда иммунная система человека начинает атаковать свои собственные нервы, до алкоголизма, вирусных заболеваний и отравлений тяжелыми металлами, но для точной диагностики и назначения лечения нужно обратиться к врачу, обратила внимание Курушина.
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала