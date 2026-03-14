Невролог назвала возможные причины онемения рук

ВОЛГОГРАД, 14 мар - РИА Новости. Онемение конечностей может иметь более 120 причин, среди которых есть как безобидные, так и очень опасные состояния, рассказала РИА Новости врач-невролог, заведующая кафедрой неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики Волгоградского государственного медицинского университета (ВолгГМУ) Ольга Курушина.

"Самый частый повод (онемения конечностей - ред.) и, наверное, самый доброкачественный с точки зрения дальнейших последствий (из более чем 120 причин - ред.) - это то, что принято называть остеохондрозом позвоночника с радикулопатией", - сказала агентству Курушина.

Это когда естественное старение позвоночника приводит к тому, что нервы зажимаются и не могут полноценно проводить информацию о своей чувствительности, поэтому возникает онемение, объяснила врач.

"Вторая причина - полинейропатия: целая группа заболеваний, которая характеризуются поражением периферической нервной системы. Это любой процесс, который может периферические нервы как-то сбить с нормального хода работы", - добавила Курушина.

Самый распространенный вид полинейропатии - при сахарном диабете, потому что он "съедает" не только сосуды, головной мозг, сетчатку глаза, почки, но и периферические нервы: под действием нарушенного обмена сахара они начинают страдать, уточнила врач-невролог.