В Абу-Даби 45 человек задержали за публикацию видео

ДУБАЙ, 14 мар - РИА Новости. Правоохранители Абу-Даби задержали 45 человек за дезинформацию, съемку и публикацию видео на фоне ситуации в регионе, сообщила полиция столицы ОАЭ в своем аккаунте в соцсети Х.
"Управление уголовных расследований полиции Абу-Даби арестовало 45 человек разных национальностей за съемку различных мест во время проходящих мероприятий и размещение этих снимков в социальных сетях. Их также обвинили в распространении неточной и вводящей в заблуждение информации, которая могла бы разжечь общественное мнение и распространить слухи в обществе", - говорится в сообщении.
Уточняется, что полиция приняла необходимые правовые и административные меры в отношении этих лиц в рамках продолжающихся усилий органов безопасности по мониторингу и пресечению нарушений, связанных со злоупотреблением социальными сетями.
Полиция Абу-Даби призвала общественность получать информацию только из официальных и аккредитованных источников и воздерживаться от видеосъемки или публикации мест проведения мероприятий или связанных с ними видеороликов.