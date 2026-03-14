Россиян в Дубае предостерегли от публикации видео с атаками
Россиян в Дубае предостерегли от публикации видео с атаками - РИА Новости, 14.03.2026
Россиян в Дубае предостерегли от публикации видео с атаками
Генконсульство России в Дубае предостерегает граждан РФ от публикации видео на фоне ситуации в регионе и рекомендует "снимать видео с котиками", сообщает... РИА Новости, 14.03.2026
2026-03-14T08:55:00+03:00
2026-03-14T08:55:00+03:00
2026-03-14T08:55:00+03:00
в мире, россия, оаэ, дубай
В мире, Россия, ОАЭ, Дубай
Россиян в Дубае предостерегли от публикации видео с атаками
Генконсульство посоветовало россиянам в Дубае снимать только "видео с котиками"
ДУБАЙ, 14 мар - РИА Новости.
Генконсульство России в Дубае предостерегает граждан РФ от публикации видео на фоне ситуации в регионе и рекомендует "снимать видео с котиками", сообщает Telegram-канал
генконсульства.
"Обращаем внимание российских граждан и гостей ОАЭ
на требования местного законодательства. По информации правоохранительных органов Объединённых Арабских Эмиратов, съемка и распространение в сети видеозаписей, связанных с ракетными атаками, работой систем ПВО и другими подобными инцидентами, может рассматриваться как нарушение закона", - говорится в сообщении.
"Лучше снимайте видео с котиками", - рекомендуют в генконсульстве.
По информации консульства, речь идёт о публикации видео в социальных сетях, пересылке роликов в мессенджерах, репостах и распространении подобных материалов.
"В соответствии с действующим законодательством ОАЭ подобные действия могут квалифицироваться как киберпреступление, связанное с распространением информации, способной вызвать панику", - напомнили российские дипломаты.
В сообщении отмечается, что за такие нарушения предусмотрена ответственность, включая крупные штрафы (до 200 тысяч дирхамов), а в отдельных случаях - уголовное преследование, депортацию и запрет на въезд в страну.
"Оптимисты (авантюристы), конечно, могут увидеть в этом возможность получить бесплатное жильё с трёхразовым питанием, а также персональный "эвакуационный рейс" вне очереди. Однако мы настоятельно не рекомендуем проверять этот сценарий на практике", - предостерегли россиян в российской дипмиссии.