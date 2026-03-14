Россиян в Дубае предостерегли от публикации видео с атаками

ДУБАЙ, 14 мар - РИА Новости. Генконсульство России в Дубае предостерегает граждан РФ от публикации видео на фоне ситуации в регионе и рекомендует "снимать видео с котиками", сообщает Telegram-канал генконсульства.

"Обращаем внимание российских граждан и гостей ОАЭ на требования местного законодательства. По информации правоохранительных органов Объединённых Арабских Эмиратов, съемка и распространение в сети видеозаписей, связанных с ракетными атаками, работой систем ПВО и другими подобными инцидентами, может рассматриваться как нарушение закона", - говорится в сообщении.

"Лучше снимайте видео с котиками", - рекомендуют в генконсульстве.

По информации консульства, речь идёт о публикации видео в социальных сетях, пересылке роликов в мессенджерах, репостах и распространении подобных материалов.

"В соответствии с действующим законодательством ОАЭ подобные действия могут квалифицироваться как киберпреступление, связанное с распространением информации, способной вызвать панику", - напомнили российские дипломаты.

В сообщении отмечается, что за такие нарушения предусмотрена ответственность, включая крупные штрафы (до 200 тысяч дирхамов), а в отдельных случаях - уголовное преследование, депортацию и запрет на въезд в страну.