https://ria.ru/20260314/veterinar-2080614379.html
Ветеринар рассказала о симптомах весенней аллергии у животных
Весенняя аллергия у животных чаще всего выражается в виде зуда, воспаления кожи, выпадения шерсти и расчесывания, сообщила РИА Новости ведущий ветеринарный врач
2026-03-14T04:58:00+03:00
общество
москва
александр григорьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147854/05/1478540573_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_fbdbe580fcf1293418eb533c48a3533d.jpg
https://ria.ru/20260311/pitomtsy-2079764065.html
https://ria.ru/20260309/allergiya-2079464761.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147854/05/1478540573_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_9c2aea0653a7a92ea77c385033c98915.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Весенняя аллергия у животных чаще всего выражается в виде зуда, воспаления кожи, выпадения шерсти и расчесывания, сообщила РИА Новости ведущий ветеринарный врач Станции по борьбе с болезнями животных северного и северо-западного административных округов Москвы Александра Григорьева.
Ветеринар отметила, что сезон весенней аллергии оказывает влияние и на животных, хотя симптомы могут проявляться иначе, чем у людей.
"У животных аллергия чаще выражается в виде кожных проявлений, таких как зуд, воспаление кожи, выпадение шерсти и расчесывания", - рассказала Григорьева
.
Она отметила, что важно проконсультироваться с ветеринарным специалистом для подбора антигистаминных препаратов и проведения квалифицированной иммунотерапии.
"Для предотвращения аллергических реакций у домашних животных нужно минимизировать контакт с аллергенами, использовать гипоаллергенные корма", - рассказала Григорьева.