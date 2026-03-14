Кот в кресле у батареи. Архивное фото

Ветеринар рассказала о симптомах весенней аллергии у животных

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Весенняя аллергия у животных чаще всего выражается в виде зуда, воспаления кожи, выпадения шерсти и расчесывания, сообщила РИА Новости ведущий ветеринарный врач Станции по борьбе с болезнями животных северного и северо-западного административных округов Москвы Александра Григорьева.

Ветеринар отметила, что сезон весенней аллергии оказывает влияние и на животных, хотя симптомы могут проявляться иначе, чем у людей.

"У животных аллергия чаще выражается в виде кожных проявлений, таких как зуд, воспаление кожи, выпадение шерсти и расчесывания", - рассказала Григорьева

Она отметила, что важно проконсультироваться с ветеринарным специалистом для подбора антигистаминных препаратов и проведения квалифицированной иммунотерапии.