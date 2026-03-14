В FAA назвали причину приостановки работы аэропортов Вашингтона
Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США сообщило РИА Новости, что причиной запрета на вылеты во всех трех столичных аэропортах стал сильный... РИА Новости, 14.03.2026
2026-03-14T01:27:00+03:00
РИА Новости: причиной остановки аэропортов Вашингтона стал запах в диспетчерской
ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США сообщило РИА Новости, что причиной запрета на вылеты во всех трех столичных аэропортах стал сильный химический запах в диспетчерском центре в Уоррентоне, штат Вирджиния.
Ранее FAA ввело полный запрет на вылеты из всех трех аэропортов столичного региона - "Рейган", "Даллес" и "Балтимор" - из-за масштабного технического сбоя в работе оборудования.
"FAA временно приостановило обслуживание рейсов в национальном аэропорту имени Рональда Рейгана (DCA), международном аэропорту Даллеса (IAD) и аэропорту Балтимор-Вашингтон (BWI). Причиной стал резкий химический запах в диспетчерском центре Potomac TRACON, который повлиял на самочувствие части авиадиспетчеров", - говорится в официальном ответе ведомства на запрос РИА Новости.
FAA
ввело полный запрет на вылет самолетов из всех аэропортов столичного региона примерно в 16:50 по местному времени (23:50 мск) из-за технического сбоя. Согласно оперативным данным ведомства, авиасообщение планируют возобновить уже не ранее 19:00 (02:00 мск субботы), хотя ранее ожидалось, что работа будет восстановлена к 18:00 по восточному времени.