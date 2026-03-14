Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:27 14.03.2026
https://ria.ru/20260314/vashington-2080602265.html
В FAA назвали причину приостановки работы аэропортов Вашингтона
В FAA назвали причину приостановки работы аэропортов Вашингтона
2026-03-14T01:27:00+03:00
в мире
faa
вашингтон (штат)
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067431715_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_078861e0e22fa0186e0a87eb6ae40263.jpg
https://ria.ru/20250429/ispaniya-2013956309.html
https://ria.ru/20250428/aeroport-2013951741.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067431715_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_e8ff0be2aa929d1b8a418ba1612cc388.jpg
1920
1920
true
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Пассажиры в аэропорту. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США сообщило РИА Новости, что причиной запрета на вылеты во всех трех столичных аэропортах стал сильный химический запах в диспетчерском центре в Уоррентоне, штат Вирджиния.
Ранее FAA ввело полный запрет на вылеты из всех трех аэропортов столичного региона - "Рейган", "Даллес" и "Балтимор" - из-за масштабного технического сбоя в работе оборудования.
"FAA временно приостановило обслуживание рейсов в национальном аэропорту имени Рональда Рейгана (DCA), международном аэропорту Даллеса (IAD) и аэропорту Балтимор-Вашингтон (BWI). Причиной стал резкий химический запах в диспетчерском центре Potomac TRACON, который повлиял на самочувствие части авиадиспетчеров", - говорится в официальном ответе ведомства на запрос РИА Новости.
FAA ввело полный запрет на вылет самолетов из всех аэропортов столичного региона примерно в 16:50 по местному времени (23:50 мск) из-за технического сбоя. Согласно оперативным данным ведомства, авиасообщение планируют возобновить уже не ранее 19:00 (02:00 мск субботы), хотя ранее ожидалось, что работа будет восстановлена к 18:00 по восточному времени.
В миреFAAВашингтон (штат)США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала