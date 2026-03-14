В FAA назвали причину приостановки работы аэропортов Вашингтона

ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США сообщило РИА Новости, что причиной запрета на вылеты во всех трех столичных аэропортах стал сильный химический запах в диспетчерском центре в Уоррентоне, штат Вирджиния.

Ранее FAA ввело полный запрет на вылеты из всех трех аэропортов столичного региона - "Рейган", "Даллес" и "Балтимор" - из-за масштабного технического сбоя в работе оборудования.

"FAA временно приостановило обслуживание рейсов в национальном аэропорту имени Рональда Рейгана (DCA), международном аэропорту Даллеса (IAD) и аэропорту Балтимор-Вашингтон (BWI). Причиной стал резкий химический запах в диспетчерском центре Potomac TRACON, который повлиял на самочувствие части авиадиспетчеров", - говорится в официальном ответе ведомства на запрос РИА Новости.