Украина блокирует "Дружбу" по политическим причинам, заявил Сийярто - РИА Новости, 14.03.2026
18:32 14.03.2026
Украина блокирует "Дружбу" по политическим причинам, заявил Сийярто
Украина блокирует "Дружбу" по политическим причинам, заявил Сийярто
Украина продемонстрировала, что блокирует нефтепровод "Дружба" исключительно по политическим причинам с целью вмешательства в венгерские выборы, возобновить его РИА Новости, 14.03.2026
Украина блокирует "Дружбу" по политическим причинам, заявил Сийярто

Сийярто: Украина блокирует "Дружбу" с целью вмешательства в венгерские выборы

БУДАПЕШТ, 14 мар - РИА Новости. Украина продемонстрировала, что блокирует нефтепровод "Дружба" исключительно по политическим причинам с целью вмешательства в венгерские выборы, возобновить его работу можно за минуту, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Сегодняшний брифинг для послов (украинского оператора "Дружбы" - ред.) является еще одним ударом для украинцев, еще одним подтверждением того, что украинцы блокируют нефтепровод "Дружба" исключительно по политическим причинам, исключительно с целью вмешательства в венгерские выборы", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

По его словам, Украина блокирует нефтепровод с целью повысить шансы венгерской оппозиционной партии "Тиса" на победу на парламентских выборах в апреле.
"Совершенно ясно, что трубопровод находится в рабочем состоянии, его можно было бы перезапустить за одну минуту, поэтому мы требуем от украинцев возобновить транспортировку, а не вмешиваться в венгерскую избирательную кампанию!" - подчеркнул Сийярто.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
