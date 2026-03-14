Верховный суд Украины подтвердил заочный приговор экс-министру образования - РИА Новости, 14.03.2026
17:22 14.03.2026
Верховный суд Украины подтвердил заочный приговор экс-министру образования
в мире
украина
запорожская область
россия
дмитрий табачник
виктор янукович
владимир зеленский
служба безопасности украины
Верховный суд Украины подтвердил заочный приговор экс-министру образования

ВС Украины подтвердил заочный приговор к 15 годам бывшему министру образования

Вход в задние Верховного суда Украины в Киеве . Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Верховный суд Украины подтвердил ранее вынесенный заочный приговор к 15 годам лишения свободы бывшему министру образования и науки Дмитрию Табачнику и приговор к 12 годам лишения свободы сенатору от Запорожской области Дмитрию Вороне, сообщил офис генерального прокурора Украины.
"Кассационный уголовный суд 4 марта 2026 подтвердил приговор бывшему министру образования и науки Украины Дмитрию Табачнику. Он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать должности в органах власти сроком на 15 лет. Отдельно Верховный суд подтвердил приговор Дмитрию Вороне, который добровольно вступил в должность советника председателя Запорожской военно-гражданской администрации… 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Сообщается, что подтвержденные Верховным судом Украины заочные приговоры Табачнику и Вороне ранее были вынесены Винницким городским судом от 20 марта 2024 года и оставлены в силе Винницким апелляционным судом 20 января 2025 года.
По информации офиса, Табачник обвиняется в госизмене и активной помощи России. В частности, киевский режим обвиняет бывшего министра образования и науки в помощи переводу образовательной системы Херсонской и Запорожской областей на российские стандарты образования.
Ранее в 2024 году сообщалось, что суд на Украине заочно приговорил к 15 годам лишения свободы бывшего украинского министра образования Дмитрия Табачника и к 12 годам тюрьмы сенатора от Запорожской области Дмитрия Ворону.
СБУ в мае 2023 года заявила, что завела новые уголовные дела против бывшего министра образования времен экс-президента Виктора Януковича за якобы сотрудничество с РФ. Ранее офис генерального прокурора Украины объявил о подозрении в госизмене Табачнику, который занимал пост министра образования и науки с 11 марта 2010 года до 23 февраля 2014-го. Издание УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщало, что Владимир Зеленский лишил Табачника гражданства Украины.
Уроженец Донецка Дмитрий Ворона был назначен сенатором от исполнительного органа власти Запорожской области указом губернатора региона Евгения Балицкого в декабре 2022 года. СБУ в мае 2023 года заявила, что завела против него дело за сотрудничество с РФ. Министерство юстиции Украины в августе прошлого года сообщило, что высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины конфисковал в пользу государства имущество Вороны.
