Верховный суд Украины подтвердил заочный приговор экс-министру образования

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Верховный суд Украины подтвердил ранее вынесенный заочный приговор к 15 годам лишения свободы бывшему министру образования и науки Дмитрию Табачнику и приговор к 12 годам лишения свободы сенатору от Запорожской области Дмитрию Вороне, сообщил офис генерального прокурора Украины.

« "Кассационный уголовный суд 4 марта 2026 подтвердил приговор бывшему министру образования и науки Украины Дмитрию Табачнику. Он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать должности в органах власти сроком на 15 лет. Отдельно Верховный суд подтвердил приговор Дмитрию Вороне, который добровольно вступил в должность советника председателя Запорожской военно-гражданской администрации… 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Сообщается, что подтвержденные Верховным судом Украины заочные приговоры Табачнику и Вороне ранее были вынесены Винницким городским судом от 20 марта 2024 года и оставлены в силе Винницким апелляционным судом 20 января 2025 года.

По информации офиса, Табачник обвиняется в госизмене и активной помощи России. В частности, киевский режим обвиняет бывшего министра образования и науки в помощи переводу образовательной системы Херсонской и Запорожской областей на российские стандарты образования.

СБУ в мае 2023 года заявила, что завела новые уголовные дела против бывшего министра образования времен экс-президента Виктора Януковича за якобы сотрудничество с РФ. Ранее офис генерального прокурора Украины объявил о подозрении в госизмене Табачнику, который занимал пост министра образования и науки с 11 марта 2010 года до 23 февраля 2014-го. Издание УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщало, что Владимир Зеленский лишил Табачника гражданства Украины.